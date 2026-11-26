愛犬豆腐因急性重症離世後，我們將牠歸土於老家菜園。次日，在那方土地上，我種下鳶尾花。從此，巡看花苗、澆水、除草，回味那些我和豆腐在鳶尾花山徑散步的日子，已然成為我的日常功課。

前往菜園時，水桶、花剪與除草的小花鏟，是我摩托車踏板上必備的風景。穿越繁忙市區，拐個彎，騎進村莊小路，沿路水田、菜園，從花東縱谷的沃土延伸到中央山脈山腳下之際，蒼穹、遠山盡入眼簾。我也常在田間見到白腹秧雞、鷺鷥、野鴨、環頸雉等徘徊覓食。是豆腐，也是這些田園景致，讓我勤於往返這處離家四公里的菜園。

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田園裡，有動植物生存其間的生動畫面，當然也有凋零、消亡的一面。我曾經在田邊看到一隻倒地而軀體僵直的麻雀。雖然會害怕處理屍體，但我不忍見牠在烈日下曝曬。猶豫了一下，決定轉身回到現場。利用路邊一廢棄紙杯，我把麻雀盛起來，再拿起花鏟，在田地邊緣挖個坑安置了牠。

也遇過一隻鴿子橫躺於小路中央。這次我行動變得果決明快，隨即路邊停車，前往察看狀況。鴿子胸口已無起伏，身軀涼、眼渾濁，確定失去生命跡象。我在路邊菜園，選擇剪下兩片枯黃的絲瓜葉，鼓起勇氣，把鴿子左右包覆後捧起來，再用花鏟，在田埂邊的土地挖個坑，埋妥，讓鴿子安息。

鳶尾花的英文是Iris，在希臘神話中是引領靈魂前往天堂的彩虹女神。那把原先為照顧豆腐安息地上的鳶尾花而準備的鏟子，居然也為其他小動物搭起了彩虹橋。更沒料到，我竟能因不忍小動物陳屍路上，而克服了對死亡現象的恐懼，讓牠們也有長眠之地。也許我可以自詡是鏟子超人──「超」越心中恐懼的「人」。