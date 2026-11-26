遙想高中時期，我開始擁有自己的第一本手帳。

那是一本便宜的台製筆記本，沒有精美插畫和好紙質，卻陪著我寫下緊湊的考試日期，安排一段又一段的複習進度，偶爾夾雜著校園比賽、社團活動。那時期的手帳，像是一張應試的作戰地圖，寫滿那個年紀對未來的期待和不安。

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上大學後，我換成大開本的手帳，雖然預算有限，依舊是台製平價款，卻開始記錄起大學的多彩生活。

第一次聯誼、第一次打工，和朋友們一起熬夜趕報告、出遊旅行，還有曖昧、熱戀，以及後來的失戀與分手。除了課業，手帳裡塞進更多「人生第一次」，滿載各種活動和體驗，記下那些當時以為平凡，後來才發現是回不去的美好青春。

開始工作後，我正式踏入手帳的殿堂，開始用起日本手帳。精美的插圖、滑順的紙質，讓原本只是用來記錄行程的手帳，慢慢變成生活裡的一種儀式。

後來，我甚至買起一日一頁的版本，每天都有專屬的空間，得以盡情記錄。為了把手帳裝飾得更漂亮，我開始流連於各大文具店。貼紙、紙膠帶和印章，樣樣不可少，連書寫用的筆也得精挑細選。日積月累之下，家中的文具藏品豐富，若要自我介紹，大概可以自稱「文具小富婆」。

除了文具之外，我甚至上起美術課。利用紙膠帶作畫，用一捲捲的mt單色紙膠帶，拼貼出湖色山光，到了節慶，還能貼出春聯、中秋明月、耶誕樹，替手帳頁面增添些許立體感。

速寫課也派上用場，只要願意留心觀察，建築街景、花草樹木，都能成為手帳裡的一幕。雖然談不上什麼專業畫家，卻讓手帳多了點笨拙而真實的手繪感。

升格當媽媽之後，手帳也跟著悄悄改變了內容。

除了工作外，它更成了記錄育兒點滴的好幫手。孩子從嗷嗷待哺開始，何時翻身、坐立、邁出第一步，再到後來的校園生活，開學、校慶、比賽、考試、畢業等，原本只記錄「我」的手帳，漸漸加入更多人的人生。於是，手帳總是輕而易舉就爆本。

高中時，手帳記錄的是為考試焦頭爛額的學生；大學時，它記錄青春的歡笑和淚水；工作後，它留下生活的品味和興趣；成為母親之後，它留下孩子的成長軌跡。

寫手帳讓我愈來愈懂得把握當下，把跟孩子、伴侶、親友相聚的時光寫下來，旅途中遇到的美景、品嘗到的美食也不容錯過。也把那些芝麻小事、吉光片羽，好好收藏。

我想，我還會繼續寫手帳。提醒著自己──每一天，都值得好好過。