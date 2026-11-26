太陽跨過山頭，滑向溪流下游，熾熱的陽光也逐漸被烏雲遮籠。部落總是在這個時候，下起一場酣暢淋漓的午後雷陣雨。

聽說最近部落來了一位「藝術家 」，她落腳在溪畔的小屋。

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跨越部落與日本 的約定

大雨過後，微涼的傍晚，我帶著好奇心前往探訪。只見一位身材瘦小的Yata穿著工作圍裙，敏捷地在空地上來回走動。我向她簡單自我介紹，樂於分享的她在眉梢上綻放喜樂，快步走向角落邊一間工寮，取出手工捏製的陶碗，碗底有著美麗的釉色，彷若一捧海水，透著深淺不一的藍。

我很喜歡聽長輩說故事，他們說起自己的生命故事時，總會不經意地流露出閃閃發光的眼神。才知道，原來Yata是從日本回來的族人，年輕時到台北發展演藝事業，在二十幾歲的年紀遇見來自日本的先生，就此飄洋過海，定居他鄉。

那已經是將近五十年前的往事。Yata望向產業道路邊的果樹，嘆息地說，以前部落都開滿著櫻花呢。那時候她還是個小女孩，從未離開過部落。她喃喃道，部落好美啊。Yata微微瞇起的眼眸極度深邃，藏著漩渦般的懷念。對部落的遙遠印象如同再也回不去的童年。我不敢貿然追問，為什麼沒早點回來？對於初次見面的陌生年輕人，Yata已經敞開過多心懷。我和她交換了社群帳號，約好日後若去日本必然到訪。

三年後，我搭乘電車一路搖搖晃晃，從福岡市區來到濱海的糸島。昏昏欲睡之際，波光粼粼的海面反射進半闔的眼皮，奇異地映射出紅色的殘影與白色的光。

我在一處無人的車站下車，海浪聲一路尾隨著，走在海濱公路上，像是早已來過此地。地圖上相近的兩個點，走起來卻異常遙遠，灰色公路旁側是無際的海洋，延伸到看不見的遠方。走了許久，終於看見一處布帆飄蕩在空中，遙遙向我招呼，Yata經營的咖啡店到了。

往返在海與海之間

「嗨伊，空尼基哇！」

染了一頭白金色短髮的Yata戴著充滿夏日氣息的草帽，嘴角微笑的弧度淺淺的，像個日本人。她從廚房走出來，在圍裙上擦了擦手，禮貌地招呼著。

早在出國前我便與她聯繫，也收到她回覆「OK得斯」的訊息，殊不知見了面才知曉她竟以為那是詐騙。我急忙從手機裡撈出三年前在部落的合影與之相認。對於部落族人真的從遙遠的台灣山區來到日本海邊拜訪，她感到非常驚訝，隨即便親切地拉著我的手，矯健地穿越矮小的側門走向後方的小菜園，像部落Yaki一樣，蹲下身採摘新鮮的菜葉。

這間海濱公路上的小咖啡店有著樸實的手工痕跡，一桌一椅都自有來歷。朋友從海邊撿拾的漂流木成為店內的餐桌，陶製的餐具也由Yata親手製作，海藍色的碗內盛裝著剛摘下來的鮮綠野菜沙拉。Yata在一旁催促我快吃，得意洋洋地說每樣食材都是她親手栽種。說著說著，提起這間店的創業時刻，她摘下眼鏡瞇起雙眼，說道：「十三年前我丈夫去世後，突然很想開一間咖啡店，就在海邊。」

於是她一手打造出這個空間，用滿滿的自然素材填滿寂寞的日夜。

Yata的兒女都已長大成人，前往大都市工作生活；而她孤身一人與一隻小狗住在空曠的海岸邊，經常在夏天傍晚帶著小狗到沙灘散步，直到夜色暗下方才返家。她忽然說道：「有時我聽著海浪的聲音，眼淚就流下來了。」隨後又馬上彎起嘴角，禮貌克制地說，啊！只是開玩笑的，下個月還要回去部落呢。

我與Yata初次見面那年正值疫情期間。遠在日本的她也許感嘆人生無常，興起回部落的念頭，在開放返台時便立刻坐上飛機，自那以後經常往返兩地，在兩個既熟悉又陌生的家鄉移動。

我看見她說那句話的時候，眼眶似有光影掠過，紅了一瞬，便知應當不是玩笑話。海風從岸邊吹來，濕意的部落浸潤在空氣中，浪花拍擊著沙灘，就像部落旁的大安溪溪水沖向砂石，捎來族人的回憶。

●註：Yata、Yaki皆為泰雅族語中對女性長輩的稱呼。