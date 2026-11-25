村裡死了三位老人。

向來只有老人、移工和稻田的村裡，一時間活絡起來。罕見的攜家帶眷，是子，是孫，是曾孫，都與尋常的衰老與靜謐構成鮮明反差，充斥活力與喧鬧。認識或不認識的村民，有往來或沒往來的親戚，都在此刻現身。

時值選舉年，里長鎮長縣議員候選人也紛紛前來露臉致哀，盤算著這家可以穩拿幾張選票。縣長還沒有來嗎？婆婆問，臉上掃過一抹失望。

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死後，縱有生前極力扭轉卻始終無法如願的人情，在此時竟發生變化。婆婆與小叔前幾年因家屋細故決裂，夾在其間的公公一心想化解仇隙，畢竟大家都是同村莊的人，出入經常見面，又是緊密的親戚關係，許多場合無法迴避。交惡，也非人情之常，何況有違公公處世以和為貴的原則，生前幾度相勸都動搖不得的怨仇，竟在死後，婆叔言歸於好，遺憾他無緣親見。

死後，鎮日寂寥的門庭也熱鬧起來。麻雀銜枝築巢於門庭屢見，而今，盆栽植種的蝴蝶蘭與座架擎起的花簇占據泰半院埕，麻雀不來，卻引來不少蜂蝶。禮桌上疊滿成箱瓶水，散置各色零嘴，其間偶見團扇、精油、記事本和筆，無一不是候選人的饋贈，唯恐喪家渴了餓了熱昏了或無聊能看看選舉文宣打發時間。

孩童最是精力旺盛，即便身處舉喪哀戚之境，也不脫好奇探險的童稚心，把瞻仰亡者遺容視作一趟冒險之旅。一群孩子先後鑽進客廳，躡足吊膽提心探腦偷窺完畢，又陸續一臉完成任務地嘻笑跳出，大人也不以為意，興許正希望這些孩子以笑聲打破沉鬱，以蹦跳驅走死寂。

死後，再也聽不到您說「平凡就是幸福」這句話。

對您而言，它不是一句口號或勸誡晚輩的家訓，而是您躬身力行一輩子，最終領悟出人生在世，真的沒什麼好計較的。兄弟分田產是，照顧老母親是，連晚年面對婆叔關係不睦，您也覺得一世人的親戚還能做多久？有什麼深仇大恨不能化解？您生前別無所圖，但求闔家平安，終日不是閒步巡田水就是找朋友泡茶抬槓，田地與廟前樹蔭常見您流連駐足。平凡即幸福，從您滿足且篤定的神情中吐出，字字都像珠玉。

當儀式結束，人群散去回歸日常。孩童的追跑嬉鬧不見了，而割稻機身後騰起倏降的白鷺鷥依舊；素不謀面的訪客與久別情疏的親戚不見了，而宮廟前樹蔭下仍圍坐三三兩兩的老人煮茶閒聊，只是少了熟悉的身影；妝飾靈堂的錦攢盆花無論鮮萎也統統不見了，只有秧植土地的稻禾，抖擻於薰風，迎受烈日烤炙，依然翠綠朝天，一如您窮畢生心力凝就的至言，不會因時光暗轉，損蝕它原有的色澤華彩。