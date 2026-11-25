對於習慣藍天白雲、炙熱陽光的南部人來說，連綿十幾天不間斷的豪大雨難得一見，空氣裡彷彿隨手一擰，便能擰出水來。除了感嘆氣候變遷帶來的無常，如何面對與因應，才是最實際的日常。

大雨不停的日子，除濕機、抽風機和冷氣幾乎沒有停過。一天倒掉三、四次除濕機裡的水，濕度顯示卻始終停在「HI」。

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木質物品表面長出一層灰白色的黴，棉被、衣物也帶著揮之不去的霉味；平常沒有用上的帆布袋，悄悄出現了斑點。昨日，久違的陽光終於露臉，我也跟著忙碌起來，清洗、擦拭、曬棉被，所有帶著霉味的衣物，都得重新洗過一遍。

每當收拾物品和家具時，我總忍不住在心裡問自己：這些東西究竟是怎麼長出來的？

明明一年整理、出清好幾次，為什麼仍然覺得物品很多？年輕時熟悉的「衣單兩斤半」呢？

維持生活做出的回應

年輕時四處移動，衣單簡單，幾年便搬一次家。除了被褥、書籍、少量衣物和盥洗用具，幾乎沒有什麼需要帶走的東西。生活輕便，移動也輕便，日常並不覺得缺少什麼。

離開寺院叢林生活之後，物品卻一年一年增加。幾年前從楠梓搬到旗山時，已經不是幾個紙箱可以解決，而是必須請搬家公司。

如今再回頭想，才明白寺院裡的「衣單兩斤半」，不只是個人的少慾與知足，也因為許多日常所需，早已由常住共同承擔。

屋舍、桌椅、鍋碗、寢具、清潔用品，以及水電、修繕和生活空間，都由一個完整的團體共同維持。個人不需要擁有，不等於那些東西不存在，而是它們被安放在共同的生活系統裡，不必由每一個人分別承擔。

離開寺院以後，一個人開始獨立生活，原先由常住承擔的條件，也就必須一件件建立起來。

一張床、一張桌子、一只鍋子、一台洗衣機；為了盛夏添了冷氣，為了雨季買了除濕機，為了收納又增加櫃子。這些物品最初都有實際的用途，是人在不同環境裡，為了維持生活而做出的回應。

所以，物品的增加，未必全是貪慾，也不能簡單地解釋成離開寺院之後，修行退步了。不同的生活型態，本來就需要不同的物質條件。

法不孤起，仗緣而生，連一個人擁有多少東西，也離不開他所處的環境，以及生存的方式。

擁有物品也有其代價

只是，需要與慾望，方便與依賴之間，並沒有一條清楚的界線。

起初只是為了解決眼前的問題，後來慢慢有了備用的、別人送的、捨不得丟的，以及總想著「有天也許會用到」的東西。物品就在一次次看似合理的留下裡，悄悄增加。

有些東西保存的是記憶，有些東西承載著一段關係，有些東西則替我們安放對未來的不安。捨不得放下的，往往不只是物品，而是與物品連結的某一段生命經驗。

於是，物不是在某一天突然變多的，而是在歲月裡，一件一件長出來的。

有人說：「擁有，即是被擁有。」

當我們買下一件東西，以為它從此屬於自己，事實上，我們也同時把一部分的空間、時間和注意力交給了它。

衣服需要清洗、晾曬與收納；家具需要擦拭、維護與搬運；書籍需要書櫃和乾燥的空間；即使是一只平常用不上的帆布袋，也會在連日大雨之後，以霉斑提醒我們它的存在。

物品的價格，只是擁有它最初的成本。此後為它付出的空間、照料、維修，以及捨不得丟棄的牽掛，才是擁有真正的代價。

平常日子裡，這些東西安靜地待在角落，我們感覺不到它們的重量。直到大雨連綿，濕氣滲入屋內，它們才一件件從生活背景裡浮現，向人索取時間與體力。

原來，我們以為自己擁有物品，物品也正在占有我們的屋子、我們的心，乃至我們有限的生命。

看清己身與物品的關係

《莊子．山木》說：「物物而不物於物，則胡可得而累邪！」

人可以運用萬物，卻不要反過來被萬物支配。問題從來不在於能不能擁有，而在於人與物之間，誰成了主人，誰又成了被役使的一方。

佛法談少欲知足，也不是要求所有人都只能衣單兩斤半，更不是把一無所有當成修行的標準。《佛遺教經》說：「多欲之人，多求利故，苦惱亦多；少欲之人，無求無欲，則無此患。」

使人疲憊的，未必只是眼前已經擁有的東西，而是心裡那個不斷向外增加條件的「還需要」。

然而，龐蘊居士又說：「但願空諸所有，慎勿實諸所無。」前一句是放下對「所有」的執取，後一句則提醒人，不要又將「一無所有」建立成另一種真實，甚至成為自我標榜的身分。

因此，修行並不是把房子清到空無一物，也不是勉強回到早年衣單兩斤半的生活形式；而是在今日真實的生存條件裡，重新看清自己與物品的關係。

哪些東西仍然服務於現在的生活？哪些只是替過去保存記憶？哪些又是因為害怕未來匱乏，而被一再留下？

久違的陽光下，我把棉被和衣物一件件拿出去曝曬，也重新清點屋裡的物品。陽光曬去的不只是濕氣和霉味，也使那些平日沒有察覺的占有與依附，慢慢顯露出來。

少一件物品，不必然就多一分自由；刻意追求一無所有，也可能成為另一種執著。真正的自在，也許不是什麼都沒有，而是需要時能夠使用，因緣結束時，也能讓它離開。

雨還會再下，濕氣也不會因為理解了無常便從此消失。除濕機仍然要開，發霉的家具仍然要擦，該清洗的衣物也還是得重新清洗。

佛法並不使霉斑不再生起，也不替人免除生活裡的麻煩。它只是讓我們在面對這些麻煩時，看見物品如何生起、累積，又如何一步一步占據生活；也讓我們在重新選擇時，知道什麼應當留下，什麼已經可以放手。

面對，是無常中最實際的日常；看清自己如何擁有，又如何被擁有，則是日常裡最真實的修行。