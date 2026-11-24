說到低頭，最常浮上心頭的就是「人在矮簷下，豈可不低頭」的憋屈。

但低頭也有心甘情願的，如魯迅「俯首甘為孺子牛」；或心悅誠服的，如李白對南齊謝朓的「一生低首謝宣城」。在我來說，為孺子低頭的事雖已成過往，對歷來文學 家低頭不置的，就真是難以數計了。

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但我有另一種低頭，則恐怕是鮮有人以之為意的，那就是為花低頭了。

修剪園林花樹，我總想保留植物 的自然生態美，所以儘量讓它們恣意生長。最近屋角的一株山茱萸，懸在走道的大枝又低垂到令人無法走過的地步了。好一段時日以來，我從為它低頭而過，側身、俯身而過，到如今是非得忍痛修剪它不可了，因一旁的杜鵑花叢也擴張到路邊，以致無法再繞過去。

我一向的感覺是，為了維護花木自然之美，犧牲一些人自以為是的尊嚴，將就一下花木也是應該的，不能總要花木將就人。所以花開時我總是一再移步到它的生長地，去欣賞它在風晴雨露中的自然美，絕少折枝插瓶。如果是地上的小草花，站著看不清，我寧可彎腰；如還看不清，或聞不到它的香氣，就蹲下；甚至有時還兩手趴地，卻絕少摘取拔下，以便我把玩。

其實修剪花木維持在最低限度也不只是唯美，而是一種對植物與大自然的尊重。然而在這種已不再把大地視為母親，而是視萬物皆為我而生，為我所用，要征服自然、盡如我意的現代文明裡，一心想尊重自然，在一般人眼中是有些迂腐了。

幸而近來一些有遠見的人大力提倡環保，不過仍多以人類利益為出發點，而非出於對自然本身的真愛與尊重；但縱使如此，也比不環保來得好。如今，我們已清楚地看到，地球並非無限大，再任意揮霍、破壞自然，人便先自蒙其害，好比極端氣候及其造成的災害已不斷發生。我一介普羅大眾做不了什麼大事，只能一己真心愛地球，愛我能及的一草一木；而為花低頭，就算是我向自然致敬吧。