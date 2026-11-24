朋友的女兒郁菁和男友一起到美國攻讀碩士，畢業後順利找到工作，兩人也在美國登記結婚；人生至此，彷彿踏入穩定階段，然而這對新人及雙方家庭卻深陷暗濤裡。

原來，朋友的親家在台灣擁有頗具規模的事業，千盼萬盼兒子媳婦學成歸國後，接下事業棒子。親家甚至為這對新人購置新房，希望他們生活安定，專心致力於事業。

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以世俗觀念而言，郁菁夫家的條件令人稱羨，然而，她卻有自己的看法。她不反對先生繼承衣缽，但她準備在美國繼續工作，目標是取得綠卡，方便日後在美國與台灣之間往返。就算她返台，也不打算在夫家公司上班，她希望有一份能自主發展的工作，維持獨立的身分與經濟能力。

女方親友團紛紛勸諫郁菁以夫家為重，甚至有人認為她身在福中不知福。我想起同學湘雲，她的先生開設一間頗受好評的診所；但她沒有到診所幫忙，也不留在家裡當醫生娘，反而在幼稚園擔任幼教老師，每月領著三萬出頭的薪資。有人揶揄她：「妳一個月的薪水，妳先生一天就賺到了。」湘雲總是笑而不辯。

湘雲曾向我表示：「踏入婚姻表示我想跟對方共享生活，但不代表因此失去自我。婚姻讓彼此有許多的連結及交集，如果連職涯也綁在一起，工作與生活的界線模糊了，摩擦也可能增加。」

「更何況我喜歡和孩童在一起，他們的一顰一笑，童言童心，是這世間美好的風景。下班後，我帶著滿足愉悅的心情，回到另一半身邊，分享白天的點滴，他也會和我聊聊診所的事物。」

假日，常見湘雲與夫婿手牽手一起登山健行，彼此尊重各自的選擇，也願意成全對方的人生追求；想必這份理解與支持，正是他們婚姻生活幸福的基石。

在過去的婚姻模式裡，「妻以夫為貴」是許多人遵循甚至嚮往的婚姻樣貌；但隨著時代變遷，女人的自我實現意識抬頭，婚姻不再是女性依附男性的歸宿，而是共同生活，彼此成就。