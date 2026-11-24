「你姊說鋼琴 可以賣掉，叫我問你意見。」

「你想賣嗎？」

「想啊。」

「那就你決定。」

「好。」

今年初，亦是大掃除 之際，收到媽媽 傳來的訊息。這台自我有記憶以來就存在的鋼琴，在我二十七歲這年，離開了家裡。

小時候，聽著琴聲長大，姊姊早了我好幾年開始學鋼琴，當時鋼琴還放在我們共同的房間，姊姊時常練習到晚上九點以後，已經準備入睡的我總是無法入眠且抗議無效，半睡半醒之間總是有琴聲。後來鋼琴搬移到客廳，我也開始每周去音樂教室報到。小小的手指頭，觸碰鋼琴，發出聲響，這是我第一次體會到音樂的魔法，而我相信自己是一位魔法師。

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貪玩的心與熱愛的心

初學者從《拜爾鋼琴教本》練起，是打好基礎的開始，彈久了卻容易無聊，好奇心隨著重複又重複的練習逐漸消退。專注力很快地就移到當時熱播的動畫，腦袋打著鬼主意：「快速彈完幾遍就可以去看電視了！」媽媽聽得出我琴聲中的心不在焉，再三告誡「不認真彈就不准看電視！」貪玩的心與熱愛的心總是在互相拉扯，第一次體會到做喜歡的事還是會有痛苦的時刻。

第一次站上舞台，參加鋼琴發表會，是在菜市場裡老老舊舊的禮堂，心情緊張，雙手都是汗。在黏膩的夏日裡，用黏膩的雙手機械式地彈完一首曲子，那時我還不知道大人說的「彈鋼琴要有感情」是怎麼一回事。

每年，我都會參加史坦巴哈鋼琴檢定，每通過一級，對於鋼琴的把握和成就感就多了一些。國小六年級，坐在我身後常常對我惡作劇的同學，我有點心儀的同學，在不開玩笑的那些時候，會跟我認真聊起鋼琴。他說，會彈鋼琴的我很厲害，即使他從不曾聽我彈過，總是鼓勵我繼續彈，怪不得當時的我會動心。

國三那年，即使課業繁重，我依然主動與鋼琴老師提起，想要報名參加史坦巴哈全國鋼琴大賽，我們討論後決定表演舒伯特的曲子。學習鋼琴多年，那是我給予自己的一項挑戰。每日不間斷地練習比賽曲目，直到上台當日，我彈著這首輕快悠揚、旋律優美的曲子，掌心依然如初次上台表演般冒著汗，但是我不再那麼害怕了。手指在琴鍵上飛舞，不需思考太多，讓身體記憶與音樂連結。我抱著一座水晶獎杯回家，我人生中的第一座獎杯。

如同許多人的人生劇本，小時候學習多年的才藝因為學業不得不放棄。升上高中後我結束了每周一次的鋼琴課，但感覺壓力大的時候，我會掀開鋼琴蓋，隨意輕鬆地彈著我喜歡的曲子，讓自己專注在當下，只有自己與琴聲。

還是有鋼琴的影子

我曾經幻想有沒有可能成為《交響情人夢》中的野田妹？才華洋溢且彈起鋼琴總是快樂的她，也有過想要放棄鋼琴的時刻，而她跨越了挫折，成為鋼琴界的矚目之星。近年偶有彈琴的興致，掀開充滿灰塵的鋼琴蓋，先打幾聲噴嚏；翻閱琴譜，閱讀音符的速度變慢，與大腦連不上線的雙手觸鍵無力，踩著踏板的腳生硬不協調；久未調音的鋼琴，音色悶悶的，還有調解不出的濕氣，好像彰顯了彼此的黯淡，是曾經熟悉如今陌生的失落。失落代表著，我心不在此。

有過的能力，因久未練習而慢慢消退是很正常的事情，我本該明白這道理。一方面生氣自己不夠努力，另一方面質問自己為什麼放棄了？

有人說過我用電腦打字的樣子像是在彈鋼琴。聽到這句話的當下，愣了幾秒，我感覺自己已經離鋼琴好遙遠了；而在他人眼中，我的身上還是有鋼琴的影子。喜歡的事物或是興趣，不停地在變換，來來去去，每一階段的樣子各有不同，卻多多少少留下些影子，成為今天，這個當下，自己的樣子。

待在租屋處的午後，時不時會聽見一陣一陣的鋼琴聲，是久石讓的曲子，感覺得出是一位初心者；琴聲斷斷續續，偶有遲疑，他在熟悉著他與音樂的節奏，培養著他和鋼琴的默契，我好奇地想像著一位陌生人與他的鋼琴故事。

想想最喜歡的還是鋼琴聲，我快樂與悲傷的時刻，總是有鋼琴；即使我已不是可以變出音樂魔法的那位魔法師，即使家裡已經沒有了鋼琴，我相信著，我身上有鋼琴的影子，鋼琴也有我的影子。