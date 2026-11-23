那天下午，山裡的雨，像七、八月台北午後的陣雨，暫歇不久，天空仍飄著細細的雨絲。

我走過一座危橋，眼前的土路濕滑而崎嶇，處處是積著泥水的水窪。因為腰傷未癒，每走一步對我都是折磨。腰隱隱作痛，我低著頭，只想趕快找到一處平穩的地方落腳。

熱門小說

山中學校 帶來的震撼

遠處的禮堂裡，一個國、高中年紀的女孩看見了我。

她跑了過來。沒有多說什麼，只是很自然地伸出手攙扶著我，陪我走過那段泥濘的路。

我不知道那個女孩現在是否還記得這件事。對她而言，也許只是看到一位走路不方便的老師 ，便跑過來扶了一下；對我而言，那隻從遠處奔來，在微雨中伸向我的手，卻一直留在記憶裡。

這是今年六、七月，我在泰國北部普門中學教華文時，孩子給我的第一堂課。普門中學位在泰緬邊境的山區，學生多為當地華人子弟。

原本我以為自己千里迢迢來到這裡，是來教孩子的；後來才發現，在這座山裡，真正不斷學習的人，其實是我。

學校有一間福利社。我發現，那裡時常沒有人看守，孩子們要買東西，就自己拿了商品，把錢放在桌上，需要時也自己找零。

更讓我意外的是，連幼兒園的小朋友也是如此。小小的孩子拿了想買的東西，把錢留下，如此自然，彷彿本來就應該這樣。

我忍不住問當地老師：「都沒有人顧，你們不擔心有學生拿了東西不付錢，或少放一些嗎？」

老師回答：「不會，我們的學生不會，從來沒有少過。」他說得理所當然，我反而愣住了。

在我們習慣的成人世界裡，商店要有店員，要有監視器，金錢要清點，規則總要防範漏洞。然而，在這間山區學校小小的福利社裡，我看到的卻是最簡單的「信任」。

沒有人監督的時候，依然知道什麼事情該做，什麼事情不該做。也許教育真正留下來的，就是在沒有人看見的時候，仍然選擇做對的事。

水果是唯一能留下的謝意

而另一位當地老師，更讓我久久不能忘懷。從我們尚未抵達泰北以前，他便協助聯繫、安排各項事務。到了當地，又忙著張羅我們的吃住。

山區採買不便，他每天早上騎機車到很遠的鎮上，採購所需的食材，再交給學校廚房料理。

知道我的腰受傷，他還利用自己的專業，每天幫我推拿按摩。他有按摩師證照，知道如何減輕我的不適。對遠離台灣，又帶著腰傷來到山區的我而言，那份真誠的照顧與關懷，實在難以用一句「謝謝」帶過。

離開泰北前，我準備了一個大紅包給他。

我知道當地老師的收入並不高，而那個紅包的金額，甚至超過他一個月的薪資。我想，這不是酬勞，只是想謝謝他這段時間為我們所做的一切。

沒想到，他堅持不收。我再三要他收下，他還是不肯。

他告訴我，身為一個老師，如果收了這個紅包，以後要怎麼教育孩子？照顧我們是他的本分，這個錢他不能收。

那一刻，我被觸動了，我突然不知道還能說些什麼。

一個收入並不豐厚的人，面對超過一個月薪資的紅包，沒有猶豫，也沒有因為自己的辛苦，而認為這是理所當然的補償。

最後，我只好到住處附近的雜貨店買了兩箱水果送給他。

那兩箱水果，成了我唯一能留下的謝意。

回到台北後，泰北的一切並沒有因為飛機落地而結束。

在當地時，他們曾讓我看過普門中學四月淹水的照片。大水進入校園，孩子們學習的教室受到嚴重影響。那時看著照片，我已十分不捨。

十二萬捐款的意義

沒想到回台灣後不久，手機裡又收到他們傳來的照片──學校又淹水了。

我一張一張看著。腦海裡浮現雨後崎嶇的路、那間沒有人看守的福利社、不肯收下紅包的老師，還有那個從遠遠的禮堂跑來扶我的女孩。

我心疼那些孩子。

於是，我把普門中學的故事和淹水的情形整理起來，傳進自己的同學群組。我沒有龐大的募款組織，也沒有什麼特別的資源，只是想讓身邊的朋友知道，在離台灣很遠的泰北山區，有這樣一群努力學習華文的孩子，有這樣一群守著教育的老師，而他們的學校正需要一些幫助。

沒想到，一個人的牽掛，慢慢成了一群人的牽掛。有人響應，有人捐款，一筆接著一筆。最後，我們為普門中學募集了新台幣十二萬元。

十二萬元當然不足以解決一所山區學校所有的困難。對我來說，這十二萬元有另一種意義。

它從泰北山區一場微雨開始。

那天下午，我帶著受傷的腰，小心走在積水的路上。一個女孩在很遠的地方看見了我。她跑了過來，伸出手，扶了我一把。

後來，我在那間學校裡又看見許多無形的手──孩子把該付的錢誠實地留在桌上；收入不高的老師拒絕了超過月薪的紅包，守住了一個教育者對自己的要求。

我原本是去泰北教華文的。

回來以後才明白，那些日子裡我教給孩子的，或許只是課本裡的知識；而他們教給我的，卻是課本之外更珍貴的東西。

如今，我偶爾還是會想起那個雨後的下午。我甚至不知道那個女孩的名字。

也許有一天，她會長大，離開那座山；也許她早已忘記，自己曾在一個下著微雨的午後，從遠遠的禮堂跑出來，扶過一位來自台灣，腰受了傷的老師。

但我沒有忘記。

那一次，是她扶了我一把；而這一次，換我們扶他們一把。