淑琴是我的高中同學，我們相識四十年。人生路上，有些話不必多說，彼此便懂，也總能在彼此面前卸下防備。

這幾年，我經常聽她說起丈夫。說著說著，總會提到丈夫的言語暴力。

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言語不像拳頭，看不見其造成的傷痕，卻有時比拳頭更磨人。一句刺耳的話，當下也許只是難受，日子久了，卻像細沙落進鞋裡，每走一步，都硌著心。

我曾心疼地勸她：「如果真的過不下去，就離婚吧！」

沒想到，她很堅定地說：「我不會離婚。」

我愣了一下。

原來，她不是沒有看見婚姻 的問題，而是比旁人更清楚，這段婚姻裡除了傷人的部分，也有許多我們看不見的牽絆。

她說，孩子平常不太會聽她的話，卻很服從爸爸的管教。丈夫疼孩子，但並非溺愛，而是有原則、有分寸。每當她和孩子起了衝突，丈夫總會出面協調，幾句話就能化開僵局。

「其實孩子很需要爸爸，我也離不開孩子。」她說。

她又提起自己的長輩。丈夫一直很孝順，有些事情甚至做得比她還周全。那些看似平凡的小事，日復一日地落在生活裡，久了，也成了婚姻中無法忽略的重量。

聽到這裡，我沉默了。

原來，婚姻從來不是一張非黑即白的紙。外人看見的，往往只是其中幾行字；真正一起生活的人，才知道背後還有許多旁人無法得知的故事。

淑琴想了一會兒，說：「我就儘量不要跟他待在同一個空間吧！」幸好，丈夫並不限制她的生活。她可以當志工、上才藝課、參加讀書會，有自己的生活。退休後的丈夫，總是將家裡整理得井井有條；即使她晚一點回家，丈夫也會替她留飯菜。

只是，那些溫柔的日常裡，仍藏著她熟悉的不安。

「我不知道他什麼時候又會突然發脾氣。」她無奈地笑了笑，「不過他發脾氣的時候，我就不理他，讓他自己氣去。」

聽著她平靜地說，我心裡依然有些疼。只是這一次，我沒有再勸她離婚。我忽然明白，我們總容易只看見一個人的缺點。當目光被烏雲遮住，便只看得見陰影，忘了那段關係裡也曾有過陽光，婚姻亦是如此。

一句「離婚吧」，說出口不過三個字；可是對走過幾十年婚姻的人而言，背後可能牽繫著孩子、家庭、親情，以及那些只有當事人才懂的情感。

當然，這並不代表傷人的言語可以被原諒，更不代表婚姻裡的委屈都該默默吞下。

我只是慢慢懂得，看見另一半的優點，不是叫自己委曲求全，而是在看見傷害的同時，也別忘了看見一個人的全部。

也許，淑琴不是在忍耐，而是在學著找到一個適合自己的距離。朋友能做的，從來不是替她決定留下或離開，而是在她難過時，給她一個傾訴的肩膀；在她迷惘時，讓她知道，不管最後走向哪裡，都有人願意聽她說話。

至於「婚姻」這雙鞋合不合腳，終究只有穿鞋的人最清楚。鞋裡若有石子，就停下來看看，想辦法把它取出；若鞋子依然能陪自己往前走，那麼要不要繼續穿，也只有自己有權決定。

畢竟，人生的路很長。鞋子是自己穿的，路，也是自己走的。