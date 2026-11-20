內湖大溝溪的圓覺瀑布，是我們熟悉的後花園。步道沿溪而上，樹蔭與溪水交織，夏季總有難得的清涼。過去，這裡是我和先生最喜歡陪父母健行的地方。

民國94年，母親確診帕金森氏症 。從那以後，帶她來走這條路，我們更加小心。過溪時怕她腳步不穩，特地把車停在葉氏祖廟旁，改走較寬且平緩的步道。對我們而言，這是周全的安排。

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多年後的初夏午後，我又帶媽媽來到這裡。陽光穿過樹梢，落下一地晃動的光影；空氣裡瀰漫著草木被曬熱的氣息。一切熟悉得令人放鬆，我甚至有些得意，心想：這段平路，媽媽應該可以走得很舒服。

沒想到，從葉氏祖廟前右轉，眼前竟是一段水泥陡坡。記憶裡，這段路被我標記成「平坦好走、陰涼舒適」。那時父母步履穩健，這點起伏根本不值得記住。

媽媽站在坡前，腳步停下來。「怎麼這麼陡？」一句話，讓我猛然驚醒──不是路變了，是媽媽變了。耳邊傳來媽媽細微的喘息，看著她遲疑的腳步，心裡一陣酸。

同一段路，在不同的身體裡，可以是完全不同的世界。對我們而言不過是幾步的傾斜，對身體失去穩定感的長者，可能是需要全身肌肉與地心引力艱難對抗的小山，每一步都要重新確認。他們失去的不僅僅是體力，還有身體的控制感，以及對未知路面的安全感。

這段被遺忘的坡度，給了我當頭棒喝。曾以為，挑平坦的路、安排輕鬆的行程就是體貼，卻忽略了父母此刻的身體；父母不會停留在我們熟悉的樣子，我們的記憶卻很容易停在從前。

那天回程，我走得特別慢，不再憑著自身判斷告訴她「其實沒那麼陡」；我把手臂伸過去，讓她需要時可以扶著，配合她的節奏，一步、一步走。原本幾秒鐘可走完的路，那天走了很久。年輕時我總以為孝順是帶父母去更多地方、看更多風景，盡可能替他們安排更多。但父母年紀大了，真正需要的未必是更多，而是剛好。行程不用排得太滿，路不用走得太遠，風景不用看得太多。重要的是，我們有沒有在他們說累之前先問要不要休息。愛不是多做一點，有時是把自己的腳步，調到對方走得動的速度。

那天媽媽有些抱怨。我覺得，那是很深的信任。她知道，在我面前可以說累，可以說怕，可以說「走不動了」，不必逞強，也不必裝作沒事。那天之後，圓覺瀑布還是圓覺瀑布，葉氏祖廟前的坡也還是坡，但我的眼睛不一樣了。

原以為自己是在陪父母走過晚年，這才明白，父母也在教我學習陪伴。那些曾被我忽略的微小坡度，也提醒我：愛，不只是記得對方曾經走過什麼路，更要看見，他現在還能走什麼樣的路。