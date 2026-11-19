眾多水果 裡，我獨鍾番石榴、水蜜桃和蘋果，因為忘不了它們留下的芳香與甜蜜。

二十多年前，我協助忙碌的好友Ｈ安排歐洲媒體來台的採訪行程。對方臨時提出拍攝水果採收的要求，我只好硬著頭皮向農會求助；承辦人員很快找到願意配合的農家，果園主人也親切地進行安排。事後Ｈ告知拍攝作業順利，尤其農園主人刻苦耐勞的精神讓老外們敬佩不已。一日上午，我收到一箱水果，打開紙箱，淡雅清芬撲鼻而來，番石榴鮮翠欲滴。在致謝電話中，未曾謀面的雙方竟如熟識般的熱絡，另端傳來的主人笑聲好似送來的芭樂般清新脆爽。

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旅居國外期間，因緣際會結識不少友人。某年夏日夜晚的一個飯局裡，聽著鄰座女士訴說失婚後從台灣嫁至日本鄉間的故事；看著她深邃雙眸透出的光芒，可以感受一路的辛酸淒楚與堅毅不撓。時隔多日，收到她家栽種的水蜜桃，開箱瞬間，甜潤的蜜香瀰漫全室。果肉細軟多汁，桃香留在口中久久不散。擁有做菜手藝和嘹亮歌喉的她後來告知，在我送的紹興酒裡加入少許梅乾，不僅拉近與婆家的距離，經營的小飯館也熱鬧起來。

某天又有人寄來一大箱蘋果，碩大又紅彤彤的外皮香氣馥郁。寄件者感謝協助讓業務推展順利，電話線另一端的我卻摸不著頭腦，究竟幫上什麼忙？努力爬梳記憶未果，但自日本東北青森縣蘋果園鮮採直送的汁水甜脆，在那年深秋淺冬的季節裡給予滿滿的溫暖感，令我回味無窮。

有天大門鈴響，出現在門口的是位看來樸實和善的中年男士。原來是剛搬來的鄰居，前來打招呼並贈送一份精美禮盒。經短暫交談，了解他甫自外縣市的分店調來位於社區不遠處的總公司。雖然明白重視鄰里關係的日本人在搬遷新居時，有親自登門向左鄰右舍打招呼並送上禮物的文化，但收受禮品總感過意不去。時隔兩個月，快遞送來預訂的台灣荔枝，我便帶把綁好絲帶的荔枝到隔壁回禮。他睜大眼睛驚訝地表示，「第一次看到荔枝，是如此紅豔美麗」，至今仍言猶在耳。

如今品嘗水果，想起往事，即便是國民水果，背後如有自然真誠的人際互動與難以忘懷的溫馨記憶，稀鬆平常的滋味都將令人驚豔，更感香甜。始終牢記於心的果香，承載著當年的緣與情，如今我仍覺撲鼻。