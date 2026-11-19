兒子去超商買咖啡，回來時順手幫我帶了一杯。

我一看到咖啡，第一個反應是皺著眉頭說：「啊，你怎麼幫我買咖啡？我又沒說要喝。」原本只是很自然的反應，因為我確實沒有請他幫我買。沒想到兒子聽完，臉色馬上垮了下來，有些不高興地說：「妳不會說『謝謝』就好了嗎？」

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看見他的表情，我才突然意識到，自己似乎只注意到「這杯咖啡不是我要求的」，卻忘了看見他「特地想到我」的那份心意。於是，我趕緊改口：「是啊，謝謝你，總是會想到我。」兒子聽了，臉色才慢慢恢復，心滿意足地離開了。

看著他的背影，我忍不住想了很久。心想：人與人之間的相處，真的是一門很深的學問。

有時候，朋友或家人貼心地想到我們，順手幫我們帶一杯飲料、一份餐點。可是，他們買來的東西，可能不是我們喜歡的口味，也可能剛好那一天不渴、不餓，甚至根本沒有想吃。如果這時候，我們第一時間便說：「可是我不渴啊」「我現在不餓」「我又沒有要喝」。

我們說的或許都是事實，卻也可能在不經意間，澆熄了對方的一番好意。

其實，有時候真的不需要急著表達自己的需求。先說一句「謝謝」，就好了。因為對方送來的，從來不只是一杯飲料或是一份食物。真正送到我們手上的，是一句沒有說出口的：「我想到你了。」那份東西也許不一定合我們的心意，但那份「惦記」，卻值得被珍惜。

換個角度想，如果今天換成我們有心想送一樣東西給別人，結果對方卻皺著眉頭說：「你怎麼買這個給我？我又不需要。」相信我們的心裡多少也會有些失落。

因為我們在意的，從來不只是對方有沒有使用那樣東西，而是自己的心意有沒有被看見。

所以，後來我慢慢明白了一件事：面對別人的好意，有時候真的只要「謝謝」就好。一句謝謝，不代表我們一定要喜歡，也不代表一定要接受，更不代表我們不能有自己的需求。它只是先接住對方的心意。

等心意被接住了，再慢慢說自己的想法，也許事情就會變得柔軟許多。

生活裡，很多爭執其實不是因為發生了什麼大事，而是我們太急著表達自己，忘了先看見對方。一句「謝謝」，看似簡單，卻是一種尊重，也是一種溫柔。

懂得珍惜別人的善意，是體貼；讓對方知道「你的心意，我收到了」，則是人與人之間最簡單、最溫暖的回應。

知道自己一直都被人放在心上，這份感謝更應該要說出口。