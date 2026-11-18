回望來時路，時代變遷往往呈現兩種面貌：一種是瞬息劇烈的變局，猝不及防，令人震撼；另一種則是滲入日常，難以在旦夕間察覺的漸進轉化。審視現今喧囂紛擾的世界、爭論不休的社群，強勢的聲量與急切的張揚常被奉為最高制勝準則，卻忽略了「潤物細無聲」──沉靜而堅定，同樣能匯聚成一股深遠的韌性。

潮汐漲退是自然常理，倘若未曾親見，總難想像通往金門建功嶼的那條石板路，漲潮後竟是一片汪洋。晚秋的慈湖邊海風徐來，夕照雖美，終究掩不住風中漸濃的秋涼。我駐足岸邊，觀照眼前的海潮，凝視一塊突出於海面的沙洲，好奇大自然會如何演繹這份深沉的能量。

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海水的上升無聲無息，漸漸地，沙洲中段出現缺口，潮水漫過離岸最遠的沙礫；缺口逐漸擴大，從一腳躍不過的寬度，最終將沙洲切割成一座離岸小島。隨後，小島面積在層層湧至的浪潮裡一點一滴縮小，直到完全沒入水中。後來的人不會知道，那裡剛剛曾有與海岸相連的沙洲，對他們而言，眼前只有浩瀚的大海。

望著不到一小時的海陸消長，我在想，縱使一陣瞬時狂浪覆蓋沙洲，那氣勢固然驚人；但若是一波波綿延不絕、緩慢推移的海潮，反而能在悄然無聲中步步進逼，醞釀出更不可逆的巨變。

喧騰聲浪或能招引一時熱鬧，但在大多數樸實無華的生活裡，真正的力量卻是安靜地隱藏著，猶如暗流湧動的海水。在潮起潮落間，你我心底是否也在蓄積著寧靜而堅毅的定力，安然地應對這世間惱人的浮躁與動盪？