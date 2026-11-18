年中去了趟南法，馬賽。說得隨意，卻是人生首度。

訂了間帶廚房的旅館，咖啡機、烤箱、洗碗機，全套廚具甚至包含沙拉脫水器，是想像成真的家家酒。爐子不是兩口，是夢幻四口。兩口與四口當然有差，有在煮的人才能意會。

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行前家人有恙，原以為會取消的行程竟然兌現，沒什麼計畫的我們常坐在港邊曬太陽，發呆，像貓一樣。看著剛拖上岸的魚貨，暖暖鈍鈍地想著只會merci 的我們，要怎麼跟沒有標價的小販買海鮮。

我的南法家家酒常常是這樣的：水槽擱著淡菜，烤箱烤著朝鮮薊，最小的爐子熱著醬汁，另一口煨著蘋果酒燉香腸；最大一口燒著熱鹽水，準備燙馬鈴薯麵疙瘩。還有一口爐子空著，空著是餘裕。

馬賽的天氣真好，日日像有人把海鹽、熟杏子，和一些碎金磨進光裡。那日，我坐在馬賽家中，喝著剛燉好的白玉珍珠蘿蔔排骨湯，覺得甘美。都是說破不值錢的小祕訣，燉湯要美，需融山鮮與海味於一鍋。南法的蘿蔔比想像中好，滋味濃縮；而跑了好幾間亞洲超市才找到的珠貝是海味。

太得意，我對著空氣假裝自己是美鳳姊在主持節目。是的，我還添了祕密武器：白玉珍珠。不是黑糖珍珠，是白糖漬過的白玉珍珠。除了視覺驚喜、增加咬感，白玉珍珠還能為湯頭帶來一絲幾乎不該存在的清甜。

那日天氣真的太好，港邊的鹽味一路走進屋裡，同時捎來細碎的日光。

家貓Trantran和Bobo繞著屋子追來追去，我呵叱著他們不要作亂。突然，我發現整屋的光不是來自外面，來自房間正中央。

Fufu像平常一樣坐著，天下無事。她戴著一條細細的金鍊，鍊上墜著一枚哆啦A夢的鈴鐺吊牌，像是一輩子好朋友的記號。她身上的每根細毛浮著微光，Fufu看著我，後腳抓著耳朵的癢，好像很舒服的樣子。就跟從前一模一樣。

我燉的白玉珍珠蘿蔔排骨湯真的有夠好喝。直到此時，我才恍然自己身處另一個時空。merci，我輕輕地，不知道自己在對誰說，只想待久一點，不想離開。

Fufu是不久前遠行的。起床後，我對內人說，Fufu跟我們一起來馬賽了。