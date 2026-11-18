成為銀幕恐懼的海洋 霸主

相信許多資深讀者都還記得1975年上映的經典電影《大白鯊》（Jaws）。導演史蒂芬．史匹柏以驚悚的配樂與海面下神出鬼沒的黑影，讓大白鯊成為家喻戶曉的海洋掠食者。然而，若將時間尺度拉長，回到數億年前的遠古海洋，就會發現大白鯊背後隱藏著一段比電影更加精采的演化故事。

如果說中生代的暴龍是陸地上的大型掠食者，新生代草原上的獅子是群體狩獵的代表，那麼大白鯊確實可以稱得上是現代海洋中的超級獵手。大白鯊的學名為Carcharodon carcharias，屬於軟骨魚綱、鯖鯊目、鼠鯊科，是現今海洋中體型最大的掠食性鯊魚之一。

熱門小說

成年大白鯊通常體長4至5公尺，具有流線型身軀、強而有力的新月形尾鰭，以及數列鋒利的牙齒。寬大的三角形牙齒邊緣布滿細密鋸齒，宛如一把把鋸刀，能有效切割獵物的皮肉。

除了強大的咬合能力，大白鯊還擁有靈敏的感覺系統。嗅覺可以偵測水中的化學訊號，側線能感知水流與振動，頭部的電感受器則能察覺其他動物 產生的微弱電場。這些構造經過漫長演化，造就了牠卓越的捕食能力。

鯊魚的演化歷史可追溯至四億多年前的古生代。志留紀時期，海洋中已出現早期與鯊魚有關的軟骨魚類及其演化近親。到了泥盆紀末期，包括鄧氏魚（Dunkleosteus）在內的許多盾皮魚類消失，海洋生態系重新洗牌。進入石炭紀後，軟骨魚類逐漸展現多樣化的形態與生態適應。

鯊魚被歸類為「軟骨魚類」，與我們人類的骨骼構造有很大的不同。我們的骨骼主要由硬骨構成，而鯊魚的內骨骼則主要由軟骨組成。軟骨具有彈性，能提供身體支撐，也有利於游泳時的靈巧活動。現生軟骨魚綱除了鯊魚，還包括魟魚、鰩魚，以及外形奇特的銀鮫等類群。

鯊魚牙齒的形態更反映了食性的多樣性。

大白鯊的鋸齒狀牙齒適合切割大型獵物；部分魚食性鯊魚則具有細長尖牙，能抓住滑溜的魚類；另有一些底棲鯊魚具有扁平牙齒，適合壓碎硬殼獵物。更特別的是，許多鯊魚能終生持續替換牙齒，後方新牙不斷向前遞補，讓捕食武器始終保持鋒利。

巨齒鯊與大白鯊的演化競爭

在距今約2,300萬年至360萬年前，地球歷史上出現了體型最大的海洋掠食者──巨齒鯊（Megalodon）。牠們的身長可達16至18公尺，長著超過250顆長達20公分有尖銳的鋸齒狀邊緣的牙齒。這些牙齒足以撕裂任何大型海洋哺乳動物。

過去，科學家認為巨齒鯊與現代大白鯊雖是兩個不同的演化支系，卻有非常接近的親緣關係。巨齒鯊最終在上新世消失，而大白鯊則延續至今。巨齒鯊的滅絕，可能與海水溫度變化、獵物資源減少及其他掠食者的競爭有關。研究人員透過化石牙齒中的同位素，發現巨齒鯊與大白鯊可能存在食物資源的重疊，顯示海洋霸主之間也有激烈的生存競爭。

回到電影《大白鯊》，我們或許可以用不同的眼光重新認識這種動物。大白鯊確實是令人敬畏的海洋掠食者，但牠們並非為了攻擊人類而存在。作為海洋食物網中的頂級掠食者，大白鯊透過捕食其他動物，參與了海洋生態體系的運作，更為地球生命億萬年演化，留下精采的篇章。