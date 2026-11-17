帶寶寶返家後，如何迎接新生活風暴？

我兩個孩子都是居家生產，由專業的助產師在我產程啟動後，來到家裡，在接下來的幾個小時，為我按摩、移動身體、觀察我的子宮收縮狀況，積極地鼓勵我，也給我十足的安撫，直到我生下孩子，又誕下胎盤。但新生兒 出生後，助產師的下一個任務馬上展開，他們協助我哺乳，指導我的家人如何照顧新生兒，然後在接下來的幾天、幾周，甚至幾個月，一直與我保持著聯繫，教會我們，怎麼和這位新成員好好相處。

後來，我和生育改革行動聯盟的夥伴，花了很多力氣呼籲社會將「生產」的權力還給女性，倡議多元友善的生產方式、看見產婦的身體自主權。我們在意的還有，許多家庭抱著軟綿綿的新生兒踏出醫院或產後護理之家（月子中心）的那一刻，該如何迎接最慘烈的「產後風暴」？

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有了新成員的加入，接下來的生活肯定有很多不同。如何學習、適應並找到新的平衡，是全家人最嚴峻的挑戰，其中包括睡眠、哺乳與夫妻關係的問題。

就以許多家庭耗費鉅資入住的產後護理之家來說，很多新手爸媽將其視為產後的天堂，沒有意識到，自己在這段期間，把照顧寶寶的責任全權外包；結果回到家後，發現寶寶整天哭鬧、討抱，本來在月中可以「睡過夜」的寶寶，突然不肯好好睡覺了，爸媽什麼事都做不了。

為了避免這種落差，新手父母在離開醫院或月中前，建議先以「生理、安全、社會、尊重、自我實現」這五階段的需求層次，提前規畫產後出院的育兒生活。

練習照顧新生兒，也練習兼顧自己

首先，是滿足「生理與安全需求」。新手家長必須確保自己溫飽無虞，得到足夠的營養與舒適的休息環境。接下來是「社會與尊重需求」，讓家長有被愛的感覺、有家庭歸屬感，感覺自己被重視，並相信自己可以勝任為人父母這個新角色。最後是「自我實現」，新手家長需要規畫自己理想的育兒方式，找到可以放鬆身心的娛樂，建立起自己的彈性空間與互相理解的支持系統。

其實在月中時，新手家長就必須「試試看」。在剛起床有精神時，多花一點時間陪伴寶寶，練習獨自照顧寶寶，同時親餵（或擠奶、泡奶），以銜接返回住家的真實生活。真實的育兒生活有太多事要忙，寶寶需要家長的陪伴與安撫，逐步適應這個陌生的新世界；因此，新手家長要把握機會，儘早學習辨識寶寶如何用表情、聲音和身體動作表達想法。

此外，產後的初期生活，總會有熱心的長輩在寶寶哭泣時急著將寶寶抱走。可是長輩只是「協助」的角色，絕對不是「搶過來做」。所以新手家長與寶寶需要找到「最佳距離」，例如整天照顧寶寶的媽媽，必須要有一次5到6小時的長睡眠，搭配數次1到2小時的小休息。如果居家照顧真的遇到困難，可以諮詢居家訪視關懷的產後照護人士，例如：月嫂、助產師、國際認證泌乳顧問，協助整理育兒環境與調整作息。

忙亂的生活是必然，而非自己的失敗

還有一件事我們可以提早學習：新生兒的作息和成人截然不同。子宮裡的生活昏昏暗暗，新生兒自然不知道這個世界有「日夜之分」；而且就算新生兒一天可以睡上16個小時，也不是連續睡好幾個小時，而是好幾次的小睡拼湊而成。新生兒的成長就是由零碎的睡眠和進食所主宰，睡醒哭鬧、喝奶、換尿布、吐奶、又想喝奶、累了又睡著……無限輪迴。

所以，新手家長請告訴自己，沒有所謂萬能的作息訓練法，我們能學會的是「差異性」，以極大的耐心仔細觀察這位新成員。有些寶寶兩三個月就能過夜，有些則需要持續好幾個月甚至一年以上；所以請放棄以「天」為單位的空檔，學會掌握「以小時為單位」的空檔來休息或處理家務。

也因此，伴侶之間必須盤點自己的育兒能力與資源，包括雙親的體力、耐力、睡眠需求，規畫替手幫忙的人力。例如「分段輪班」，一個人負責夜裡的上半場，另一個人負責下半場；或者偶爾安排喘息計畫，讓家人、親友或臨時保母代為照顧一晚。

有了新成員加入，生活的失控是必然的。面對淺眠又頻頻哭鬧的寶寶，無論是誰都會感到心疼、心慌，然後愈來愈不耐煩……擔心的不只是自己是否做錯了什麼，也困惑「我的寶寶為什麼特別難帶」。

其實從懷孕、生產到育兒，本來就充滿了多元樣貌與選擇。這段時間，新手家長需要的是專業的協力支持、伴侶間不計較的家務分工與輪班補位，才能在這段最脆弱也最堅韌的日子裡，守護住身心健康，因為養兒育女本來就不是「我不懂、我不會、我不行」，而是我們的人生正在經歷一場漫長的重組啊！