Jamia Wei／孩子把我養大了

三十幾年前，我們這群年輕媽媽，因為孩子捧著繪本聚在一起。那時的話題總繞著兒女乖不乖、功課寫完沒、要不要送去學才藝；如今孩子各自離巢，「媽媽研究會」資深會員再聚首，話題竟神奇地完成了世代交替，開口閉口全是「我家孫子」、「我家孫女」。

歲月把我們從母親熬成奶奶，但說起孫輩，眼神竟比當年談自己的孩子還晶亮。

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惠玉兩口子從四個孫子呱呱落地起，重溫半夜泡奶、把屎把尿的輪迴，一路帶到最大的上了小學，睡前依然堅持用繪本餵養這些小怪獸；惠蘭與先生則是「跨國打火隊」，輪流赴美接手女兒家的育兒班。至於我與老伴，只要女兒們工作一忙，五個外孫一聲召喚，便立刻換上超人披風，隨時出動。

我們嘴裡嚷嚷著「骨頭都要散了」，笑容卻像中了頭彩。這或許是老後人生最狡黠的幽默：年輕時極度厭惡麻煩，老了卻甘願為一個小小的人兒，把僅剩的清閒時光切成碎片，還覺得每一片都閃閃發光。

回首來時路，我們這些當年平凡的上班族，竟都在「當媽媽」這場漫長的田野調查中，長出了另一個截然不同的自己。

有人只為了陪孩子塗鴉，畫著畫著，自己竟成了出書的畫家，甚至輪到孩子來替她的作品繪製插圖；有人跟著孩子走進圖書館說故事，一路說成了童書評審。有人陪伴孩子踏入山林、挑戰溯溪與自由落體，從膽怯的都會女子蛻變成荒野保護志工；更有人重新背起書包，一路讀到了碩博士。

孩子在前，我們只能被拖著、逼著、哄著一路破關升級。從前看見一隻蟑螂就能尖叫到街知巷聞，當了媽之後，哪怕家裡竄出老鼠、蜘蛛甚至蛇，大腦還在吶喊「我是誰？我在哪？」，身體卻已瞬間啟動「孩子在背後，老娘不能退」的防禦機制。原來，母愛往往與溫柔無關，更像是在神經系統裡，被強行植入了一顆名為「勇氣」的按鈕。

如果沒有走過這遭母親之路，我們的人生會是什麼光景？

或許依舊能工作、旅行、結交摯友，但有些潛能恐怕終生等不到喚醒的契機，有些勇敢無從得知自己原來擁有，有些人生風景註定擦肩而過。

孩子不僅是一面照見未知自我的鏡子，更像是一條隱形的引線。如今，我們懷裡抱著的是孫輩，讀的是同一套繪本，重溫的卻是自己的童年。到了這把年紀，我才真正體悟，孩子從來不只是我們用青春與歲月拉拔長大的小人兒。在那些雞飛狗跳、笑淚交織的日子裡，他們也在不知不覺中靜靜地養大了我們。

他們養出我們的耐性與幽默，養出我們對抗世界的好奇與韌性，更養出了那個一直躲在平凡軀殼裡，連自己都不曾見過的豐盈自我。

每當社會上又在爭論「年輕人到底該不該生」這道大題時，我總不想給予任何標準答案。每個生命都有其獨特的刻度，我只想把我們這群女人三十幾年來的故事，像遞過一杯溫茶般，輕輕放在年輕世代的桌前。

或許有天他們會恍然大悟：人生最珍貴的禮物，是我們總以為自己在養育一個孩子；到最後才發現，是孩子把我們，養成了一個更完整的人。