赫連擁／活得渾身是嘴

他笑時，會很自然地伸手捂嘴。拿起帶把的咖啡杯或馬克杯時，也會不自覺地翹起蘭花指。

成年後，身材生得高大魁梧，方頭大耳加上五官立體的面相，不說話時瞧著陽剛，一旦開口，抑揚頓挫的聲線帶著溫柔，其實也無違和感；只是非常奇怪的是，配合起了手勢與姿態，不用多久，總會勾起不認識他的人們某種聯想來。

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儘管他自小到大非常清楚，自己是個不折不扣的直男。然而，渾身上下散發出的磁場與氣場，幾乎全都符合「刻板形象」，造成的種種誤會及事故累積到了中年，早夠他出版一本血淚史。

原來你是真的只喜歡女人

成長過程中，父母一度苦惱，擔心他在群體中會被孤立和霸凌，因而不時強行糾正他那些看著不夠男子氣概的小動作；並把他送去校規嚴謹的私立中學，男女同校，周日還上天主教堂，風雨無阻。

他很努力地想撕掉「娘」的標籤：定期把白皙皮膚曬成古銅色，在學校十分用功，加入足球社與網球社，並積極參與公益活動。他在班上算是個受歡迎的人物，有人覺得他好相處、能力佳，也有老同學其實只是習慣了他就是那樣。

有些女生把他當姊妹，相處融洽但僅止於友情；有些覺得他實在不夠「man」，骨子裡不相信他不是同志，亦來不了電，但也不討厭他。

父母從不反對他小小年紀交女朋友。十三歲時帶著初戀到家裡吃飯，是隔壁班的女生，把張羅了一桌飯菜的媽媽和奶奶都給感動哭了。這個既可愛又懂他的女孩，一年後跟家人依親加拿大，遠距離戀愛沒能讓緣分持續下去。

在學校，他還有一個鐵哥兒，從小學一年級認識、一路到高中畢業都同校，同樣很受女生歡迎。兩人相互比帥、比陽剛及時尚品味，他自覺沒有鐵哥兒心細大膽，經常採用給他的建議。

高中畢業那年暑假，鐵哥兒約他一起體驗刺青。

父母喜出望外，認為這不失為一種具象化的「man」，熱情地參與圖案挑選。先是一雙手臂刺好刺滿，後來刺上癮，連脖子也爬滿了圖騰，弄得比幫派分子還張揚──顯然，「道上弟兄」的印記好過被誤會成同志。

豈料，鐵哥兒將他的名字譯成梵文，刺在自己胸前；直到全家移民舊金山前夕告白，他才明白，那串漂亮符號不是幸運咒語。鐵哥兒幽怨地說：「原來你是『真的』只喜歡女人啊！」

大熔爐裡逢人解釋的習慣

圈外人半信半疑，圈內人則明示暗示地「勸他出櫃」。別人信也好，不信也罷，在還未遇到另一半之前，他走到哪裡幾乎總要主動為自己解釋半天：找工作、租房子、面對新客戶，與同事的朋友首度同桌吃飯；以及，和陌生女性搭訕，手臂與脖子上的刺青有時竟也成了絕佳的話引。

在異鄉透過朋友介紹，認識了結褵至今二十餘載的太太，和他同為菲律賓裔，也許是在美國土生土長的關係，觀念比他開放得多。她是除了初戀之外，第二個教他不必老解釋自己的女子。

在舊金山灣區這個堪稱對LGBTQ族群包容有加的環境，陪太太去產檢，護理師初見即認定了他是孕婦的好友，直到他開口「宣示主權」，才露出恍然大悟、帶有歉意的神情。即便戴上婚戒，把「有太太」的事實掛在嘴邊，先聲奪人的解釋仍得繼續。

畢竟美國是個大熔爐，人們來自不同的文化背景與偏見禁忌，他不可能時刻把寶貝女兒抱在懷裡並拉上太太遊街示眾。進而習慣了這逢人解釋的習慣，不時下意識地出賣隱私，將人生經驗中的各種荒謬現實轉化換成了社交開場白，並磨練出了與各種人「自來熟」的好人緣。

他成了一名十分出色的公寓管理員，至少在我眼裡確實是的：我更透過他的調任頭一次見識到，他那令人嘆服的職場生存之道，竟來自天生「身不由己」的困擾，心下對他敬重三分。

跟他才見過第二次面，便跟我閒聊道：「月前周末，開車載太太和二十歲的女兒去趕場BTS巡迴舊金山灣區的演唱會，烈日當頭，一路塞車長達一個半鐘頭，手臂都曬傷了。」才幾句話，我解讀到的，是他非常巧妙地交代了自己有家室妻小──「是個顧家直男」的事實，才是重點！

對他人的標籤仍是一種評論

在遇到這麼一個活得渾身是嘴的人之前，我發現自己不曾思考過，內心對他人閃現出的標籤；哪怕即刻給予了修正，哪怕我自認不露痕跡，在對方的人生中，不管知道與否，依舊是一道針對他個人的眼光與評論。

在我這裡扭轉乾坤顯然不夠，要怎麼讓整幢公寓其他三十九戶人家不有所誤會，今後和睦相處不添亂，光想像都覺得是個不小的任務。

跟他相熟了以後得知，正值叛逆期的兒子，嫌老爸「娘」，嘴上不說，但明顯不太希望他出席學校活動。講到這裡，他依舊伸手捂住了嘴，只是沒笑。我沒接話。

外人誤會他，他可以解釋，可以刺青，可以講成笑話；兒子看他不順眼，他只能無言以對。

那是我跟他極其詞窮的一次對話。語言，兜來轉去，總有些時候要撞入盡在不言中的次元裡──包括我們總以為無須費嘴，就能破譯的愛與溫柔。