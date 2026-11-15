林俊聰／台灣第一隻美人魚標本

儒艮與海牛都屬於海牛目的動物，兩者外觀上最大的差異就是尾巴了，儒艮尾巴近似鯨豚呈新月形，海牛的尾巴則呈團扇形。

海牛目動物的習性溫和，肺部很大，是讓牠們浮在水面的浮力來源；牠們骨質密度很高、很厚重，尤其是肋骨，這麼重的骨頭有鉛錘般的功能，能幫助牠們下潛，另外還可對天敵──鯊魚等的衝撞，提供一定程度的防禦能力。海牛目動物的懷孕期至少需12至14個月以上，且一胎僅產一崽，雌性利用位於前肢基部（位置相當於人類的腋下）的乳頭，哺育小儒艮，哺乳期約需18個月。

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在生物學分類上，儒艮屬於海牛目儒艮科，儒艮科在近代本來有兩個物種，即儒艮與史特拉海牛，史特拉海牛體型比儒艮大上許多，可達8公尺左右（儒艮體長約2.4至2.7公尺）。1741年在白令海峽被博物學者喬治史特拉發現，是一種動作不快的溫和動物。史特拉海牛在被發現後，僅27年左右便由於人類的獵殺而宣告滅絕，這使得儒艮科只剩下儒艮了。

台灣的「天然紀念物」

日治時期有位曾在台北帝國大學（今台灣大學前身）任教，被朋友戲稱為「儒艮研究所所長」的平坂恭介教授，他很早就聽說台灣有儒艮，但一直無法證實。直到1931年3月時收到來自高雄州的一封信，提及恆春郡大樹房（今屏東縣恆春鎮大光里）捕獲一隻奇怪的海獸，當下他就想到會不會是儒艮？於是多方請人幫忙追尋，終於有人從大樹房的垃圾場找到該海獸的頭骨及肋骨；後輾轉交到平坂恭介教授的研究室，經清洗後，確定就是儒艮。事後向捕獲儒艮的漁民陳惷牛追問，得知捕獲時間是在1931年1月18日，上午10點，地點在恆春的大樹房海岸，當時附近還有兩隻左右在活動。由此訊息，平坂恭介教授推測恆春郡從海口至大樹房沿岸，尤其是在貓鼻頭附近，應為儒艮的棲息地，他推測東海岸應該也有儒艮棲息。

平坂恭介教授依其研究結果，判斷儒艮已是台灣稀有的動物了，於是依《史蹟名勝天然紀念物保存法》（類似現行的《文化資產保存法》），將儒艮指定為「天然紀念物」，予以保護並禁止捕殺。雖然當時在台灣，儒艮已難得一見，但也突顯出當時學者對於儒艮的重視。

與美人魚的初見面

記得我剛到台灣省立博物館（今國立台灣博物館的前身）工讀時，在海洋室的常設展看到一隻長相如大浮木的動物，胖胖的身體配上新月形尾巴，竟然就是傳說中俗稱美人魚的儒艮，當時有點興奮，也有點失落；興奮的是竟然真的有美人魚這種動物，失落的是牠還真的不是美人。

後來在博物館裡整理標本時，特別關注了一下這隻美人魚，才發現牠竟然不是土產的台灣美人，而是來自菲律賓。話說1937年3月25日，漁民在呂宋島南方的卡米銀省（Camiguin Island）附近海面捕獲了一隻儒艮。由於當時台灣已將儒艮列為天然紀念物，便希望能取得這隻儒艮；幾經斡旋終於成功，於6月底將儒艮接送回台灣，在台北帝國大學理農學部青木文一郎教授的研究室，準備進行解剖研究。

7月20日一大早，台北帝國大學理農學部、台灣總督府博物館的相關人員都來觀看解剖，當然「儒艮研究所」所長的平坂恭介教授也在其中，還有第二師範學校（今國立台北教育大學的前身）的堀川安市先生，以及臺北動物園的勝浦先生二人也來協助解剖的工作。另外還有不勝枚舉的單位、人員和記者們都來湊熱鬧，應該說「共襄盛舉」。

此儒艮全長238公分，解剖時間超過6小時，且全程錄影。剪輯後的影片至今都還能播放，只是時間久了品質有點不好；解剖後對所有器官，如腸子、肝臟、腎臟、卵巢、心臟等，都各別加以觀察、檢測，其結果寫成報告〈儒艮の解体所見〉，發表於《科學の台灣》期刊上；這隻儒艮為雌性並且已有身孕，懷了一頭已成形的雌性寶寶。

研究者最後將其內臟和胎兒以浸泡方式製作成浸液標本，保存於台北帝國大學理農學部動物學教室；毛皮和骨骼則各自製作成了毛皮標本和骨骼標本，典藏於台灣總督府博物館（今國立台灣博物館的前身）內，這便是「台灣的第一隻美人魚標本」，雖然只有一隻，卻製作成了四份標本。有興趣的讀者，可以上國立台灣博物館官網，在典藏查詢內查看這隻美人魚的毛皮與骨骼標本（TMMA0043和TMMA0043）。