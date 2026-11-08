鄭華／與世界溫柔相待

「辛苦妳了，開車要小心！」陌生阿伯善意體貼的叮嚀，竟引得我淚眼婆娑。多年前父親罹病，奔波工作與診間成了生活日常。有時狀況棘手需住院，身為照顧者，肩上的重量只有曾擔負過的人才能明瞭。

他是醫院的資深員工，十幾年前陪父母看病，進出醫院停車場付費全靠人力。阿伯年紀稍長，收錢、找零、列印發票，動作雖不利索但態度卻十分和善，我對他的身影甚是熟悉。前些年停車收費系統逐步汰換，人工與自動辨識並行；我不忍他失去這份工作，總是會刻意駛向人工收費車道，為他製造服務機會。前陣子到醫院探病，竟發現停車場收費已全面被科技辨識取代，收費亭拆除，再也見不著阿伯的蹤影。

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心中暗忖他是屆齡退休，亦或他有筆足以安家的遣散費……我默默的記掛著。許多年過去了我仍記得，那日深夜父親狀況不佳，幾次的翻身與協助如廁，令我對父親的病況甚感擔憂與哀傷。在寒涼的冬日清晨，看護六點來交接，一夜無眠的我強打精神，奔赴白天的另一區戰場。職業敏感度讓阿伯明瞭，會在這個時段驅車離院的大多是陪病整晚的親屬，車子離場，短暫交會，他的一句寒暄話語，撫慰了我。我的內心被觸動淚珠潸潸滴落，彷彿我的辛苦與付出終於有人理解。當時對於父親的治療方式家人意見分歧；我的事業也遇到裁撤危機，整個人如同枯木，鎮日浸潤在濕濡的低氣壓中，對生活提不起勁。阿伯親切的話語帶給我暖意，那是一種現在的AI無法取代的溫度。

在我們的生活周遭，人與人交會看似平淡，但心存善念，無意中製造出暖流可能自己也不自知。

在匆忙的路口，車速放緩暫停幾秒，讓一個陌生人安穩地走過；在街道上看見發傳單的人，雖然沒需求，但順手接下可以幫助他提早收工；將家中的回收物整理好，讓拾荒者收取也是舉手之便。這些舉動看起來微不足道，對他人而言，可能是漫長一日的些微慰藉。

我們不會強求自己的善意是否在別人心中駐足，但一句無心的關懷，也許就曾經接住過一個疲憊不堪的人。

個人的力量也許薄弱，如同夜空中不起眼的一絲星光；但如果每個人都願意保留一點善意，點點星光終究能匯聚成一片錦繡美景。我想，我大概永遠不會忘記那位阿伯，因為在我最消沉的時刻，他只是輕聲說了一句：「辛苦妳了。」讓我知道，有些溫暖，即使只有短短一句，也足以讓人記上一輩子。