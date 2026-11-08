雨煙／老媽的另類助聽器

幾年前，發現跟老媽說話，她頻頻回：「蛤！」我們都要講得很大聲她才能聽見，兒子總誤以為我跟阿嬤吵架。老媽委屈地說：「你們說什麼我都聽不到呀！你們說話又快，看嘴型也很難分辨……」發現她的無奈，往後聊天時，我就在她旁邊當「翻譯」，如此她才能跟大家一起融入話題。

當老媽愈來愈聽不見，我要更大聲，嗓子也很不適。帶老媽去診所求助，醫生信手拈來一張A4紙，捲成圓筒的樣子，排除外在噪音，慢慢地解說給老媽聽。我們也幫老媽配了一副助聽器，剛開始她很高興，覺得聽得很清楚；但一個月後，卻常看到老媽將助聽器拔下放在一旁。我問她怎麼不戴了？老媽說它會一直叫呀！我再幫老媽戴上測試，果真沒一會兒便傳來刺耳的嗶聲。老媽立刻扯下，「唉呀！不戴了！」

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見她排斥起助聽器，我想起醫生的方法。捲起隨手可得的廣告單，或公司回收的A4紙，靠近她的耳朵說話；也經常幫她按摩耳朵，刺激活絡一下穴位。

家人還頗能接受這樣的方式，覺得有趣，老媽也樂得能聽清楚，不用喊那麼大聲，更常與我們交談。她還會很興奮地分享她看的陸劇及日常故事呢！

由於捲筒很有趣，大家很樂意經常利用這種方式與老媽互動、聊天呢！