芯昱／三明治世代的調適

白天，我是一個專業的服飾銷售人員，面對再挑剔的客戶，也能游刃有餘地應對各種要求。然而，轉身面對夫家高齡長輩的情緒漩渦，我仍感到負擔重重。

那日，好不容易熬到下班，趕去接國小二年級的女兒回家；由於她和好友吵架，哭花了臉，我只能一邊騎機車，一邊用她能懂的比喻安撫孩子。

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一推開家門，客廳的木椅上，坐著將滿八十歲的公公，自從十幾年前一次腸胃炎緊急送醫開刀，引發嚴重的腸沾黏，他的世界就崩塌了。他日復一日地嚷嚷：「我活著沒意思，我要去死一死……」看著身體與心靈同樣「沾黏」的公公，我的安慰早就在反反覆覆的重複中，磨損成了面無表情的敷衍。

在職場上背負各種壓力，下了班則得在同一屋簷下繼續聽十餘年不變的抱怨，我偶爾會問自己，我真的有能力全盤接收嗎？全家人都習慣了這種沉悶的空氣，而七十三歲的婆婆，會在深夜悄悄走進廚房，拉著我聊天。

去年膝關節開刀的她，一邊揉著發痛的膝蓋，一邊壓低聲音對我傾訴：「其實我的身體也痛得要命，可是我不會像他一樣，難受的情緒隨便加給別人。」

那一刻，我明白，在這個家裡，我不知不覺成了所有人的情緒垃圾桶。身為四十二歲的夾心世代，白天在門市展現專業，晚上在廚房當婆婆的聽眾，回頭還要吸收孩子的負情緒。

看著深陷病痛的公公，總是隱忍的婆婆，我心中浮現了最深刻的省思：同樣是高齡，同樣在面對老去的身體，有人選擇用最劇烈的語言向全世界索取注視，有人卻選擇吞下來，只為了維持家庭的平衡。那麼我呢？當全世界都在向我要安慰、要包容、要情緒價值的時候，我這個被工作、長照、教養三方夾擊的職業婦女，又該去哪裡尋找我的垃圾桶？然而，回頭想想，這種沉重的焦慮，其實不是只有我一個。而是全台灣無數個夾心家庭裡中生代的必經過程。

但，生活的秩序往往在最意想不到的微小處重新展開新詩篇。前幾日客廳裡的空氣再度結冰時，女兒突然興奮地拉著公公的手：「阿公、阿公！我這次小考，英文考滿分！」說也奇怪，原本滿臉怨氣的公公，在孫女天真無邪的笑容下，嘴角竟然漸漸鬆開，露出發自內心、引以為傲的笑容。

頓時像有一道光，劈開了客廳裡厚重的陰霾。我突然懂了，生活裡的堅韌，不是勉強自己去強行接納公公的抱怨，也不是把自己燒光；而是即便在如此厚重的情緒包袱裡打轉，家人之間彼此依然給予彼此支持，互相守護、治癒。