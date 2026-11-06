芯昱／特別的英文老師

那晚，讀小學二年級的女兒指著補習班英文繪本上的生字，眼神炯亮地問：「媽媽，這個單字怎麼念？」我湊近一看，想半天答不出來。

看著她嘴角逐漸上揚，露出一副「哈哈，媽媽你不會」的膨脹神情，甚至開始有模有樣地糾正我的發音。坦白說，那一刻做為一個一直以來辛辛苦苦工作付出的角色，心裡確實泛起了一陣強烈酸意。

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看著她得意的小臉，我按下那股想用權威反擊的衝動，溫柔地對她說：「對呀，媽媽真的不會。因為媽媽小時候家裡孩子多，沒有環境能讓我提早去補習、學英文，所以我起步得比你晚。你現在能學得這麼好，媽媽真的很為你高興。」

聽完我的話，女兒眼裡那股「想考倒大人」的挑釁感消失了，取而代之的是一種理解的眼神。她沒有繼續炫耀，反而拉著我的手說：「沒關係，那我以後當你的老師！」

看著她認真教學的模樣，我的思緒不禁飄回她牙牙學語的時光。為了讓她贏在起跑點，她從幼幼班開始，就被我送進了每個月學費破萬的私立幼兒園，一路細心栽培她學美術與英文。那些接送的背影，以及忙於工作而無暇用晚餐的記憶，在這一刻，彷彿都有了最甜美的回報。

這場風波讓我有了深刻的省思。很多父母害怕在孩子面前示弱，彷彿認輸就很沒面子。但時代變了，我們給資源加上費心栽培，不就是為了讓他們更強，走更遠嗎？

當孩子的腳步超越我們時，他們的「膨脹」，往往只是單純渴望得到最愛的大人一句肯定。父母坦然承認自己的局限，不僅不會減少愛，反而能轉化為孩子展翅飛翔的自信。現在，我們家多了一位小學二年級的英文老師，而我也很享受這份被自己親自培育的小老師教學的日常。