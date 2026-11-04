鈴雅／格式化既定思緒

在資訊領域裡，格式化，意指將儲存裝置清除，重新建立檔案系統，讓它回到一個乾淨的狀態。

以前上犯罪心理學時，教授曾談過「被害者與加害者的格式化」：我們總會不自覺替加害者和被害者預設模樣。加害者應流裡流氣、滿身刺青；被害者則該弱不禁風、楚楚可憐。然而，這些想像，都只是我們替一個人貼上的標籤。

熱門小說

近日公司舉辦年度防闖演練，希望提升大家的保安意識與應變能力。承辦單位安排同事飾演歹徒，趁隙尾隨員工進入辦公區域，演練挾持、疏散以及警民合作等情境。演習結束後，老闆卻提出一個有趣的疑問：為什麼歹徒這麼瘦小？在他的想像裡，歹徒應該由身材壯碩、面露凶光的人來飾演。

那位扮演的同事是拳擊選手，論實力足以輕鬆壓制絕大多數素人。更有意思的是，為了營造演習效果，公司還特別替他準備花襯衫和金項鍊。瘦小身材、花襯衫、金項鍊，再加上一張被期待要「看起來很壞」的臉，反而把我們心裡對「歹徒」的想像具體地演了出來。

然而，現實中的加害者，往往不符合我們想像中的「壞人」模樣。他可能是熱心的司機、溫和的鄰居，也可能只是每天與我們擦身而過、毫不起眼的人。

或許我們真正需要格式化的，從來不是演練劇本，而是自己腦中那套關於善與惡的既定印象。這個概念同樣能延伸至日常生活。

進入一個新團體前，我們也常會先打聽一些消息：誰好相處、誰個性比較強、誰值得信任，又最好和誰保持一點距離。這些資訊有時確實能幫助我們少走一點冤枉路，卻也可能在我們真正認識一個人之前，就先替他建立了一個資料夾。

對於評價高的人，即便做了不合理的事，我們也會替對方尋找合理化的藉口；反之，面對評價低的人，對方無論做了什麼，都容易被歸咎於個性缺陷。這樣的認知偏誤，也讓我們逐漸失去清醒、客觀判斷事物的能力。

我們無法真的像硬碟一樣，把既有資料全部清除、重新建立。但我們可以試著在思維裡安裝一套「防毒軟體」，在接收訊息、解決問題與採取行動前，先過濾情緒雜訊，不輕易隨波逐流。畢竟有些檔案或許值得保留，但有些既定思緒，確實可以偶爾清一清。