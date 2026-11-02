劉彥辰／造山者與愛之船

聽起來像白馬非馬一類的謬論，但台裔美國人確實不是台灣人。

第一次意識到這點，我才來美國一個月，在社團博覽會看見「台裔美國人學生會」的攤位，忍不住上前取暖。「我也是從台灣來的！」滿心期待。兩位顧攤學生遲疑了，沒有要介紹的意思，「我很喜歡台灣！跟我媽去過幾次，東西很好吃。」其中一位這麼說了。後來才知道學校裡有三個台灣相關社團，分別是台裔美國人學生會，主體是美國出生的台裔；台灣學生會，主要是大學部的台生，許多人高中也在美國讀；以及台灣同學會，給像我這樣研究所才來的人。彼此都知道彼此，算一台各表的關係戶，但認同感是這樣隱隱約約的事情，他們是這樣那就是這樣。

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戀戀台灣愛之船

於是，在聚會上認識美國出生的康妮時，我已不再預設台灣對她必有特殊意義，隨口問起有沒有去過台灣。「噢，以前滿常的啊。每年都會。」「回去看家人嗎？」她促狹地笑了，「是因為愛之船啦。」「蛤？」以為聽錯，但周圍人都用理應如此的表情點著頭。「什麼，你們都知道嗎？」「很多人都去過啊，而且台灣政府會付錢。你只要飛去就好了。」震驚。難道這是ABT（American-Born Taiwanese，在美出生的台灣人）的特權privilege加霹靂力矩嗎。

愛之船，全名是很長沒人記得的海外青年暑期返國研習團，1967年由救國團創辦，期待藉由六周的夏令營讓華僑子女更認識台灣，特殊年代可謂台版大外宣接待團。為何叫愛之船呢？試想這實境秀般的配置：正青春的男女來到亞熱帶小島共度盛夏光年，濡濕空氣中不知是暑熱還是荷爾蒙，教人微暈，他們最終會記得的想必不是國語課、寫書法，不是神韻style武術或京劇，更不會是黨也無心救國吧？紀錄片《愛之船：台灣》中，喜劇演員Kristina Wong重讀自己二十年前的營隊手札，道盡了一切：「單身，而且二十一歲，超讚。」

當時許多第二第三代甚至不清楚台灣和中國大陸的差別，爸媽替他們報名就上了船。家長的目的也很直接：跨海追到了美國夢，生出的美寶不說中文就算了，至少要跟華人結婚吧？沒手機沒網路的年代，僅靠口耳相傳，愛之船竟成了這些華僑父母產地直送的陽謀，關於血緣國族道統的營隊於此超展開，以戀綜形象成為整個世代的集體經驗；直到2013年才謝幕，轉型延續至今。果然亞洲父母牽到美國還是亞洲父母。

找不到歸屬的雙面人生

「你們覺得我們是外國人。但在美國，人家覺得我們是外國人。」《愛之船：台灣》訪談了當年的學員，成年後他們仍反覆提起，成長過程中自己是整間學校甚至整個鎮上為數不多的亞洲人，來台時反而不可置信：「到處都是黑頭髮黑眼睛的人。都跟我一樣。」

去年藉韓星元素探討身分認同的動畫電影《Kpop 獵魔女團》爆紅，其現象級神曲〈Golden〉唱著：「我過著雙面人生，想兩面討好卻找不到歸屬。」亞裔家庭的孩子渴望被接納，但正如劇情所示，熠熠高光的戰歌只是金縷衣，最終誰都得面對真我。為團員Mira獻聲的Audrey Nuna受訪時回憶，小時候因為便當裡醃漬物的氣味必須躲起來吃午餐，看到韓式飯捲出現在大螢幕上特別激動。自稱「情感便祕」的她，在電影的成功中著眼的仍是泡菜豆腐鍋和雜菜冬粉。

我沒有這種身分困擾，台裔美國人所知的台灣是上一輩想當年的意難忘，台灣卻是我成長的土地；他們記憶中的愛之船是轉角遇見愛，我知道的愛之船是高雄愛河的打狗版。我就是台灣人，旅外，但還是台灣人。

當移動不再有去無回

然而離台時間漸長，我確實變了。有些物件只知道英文，不記得中文。回台搭北捷一直坐錯線。時間的作用力是這樣，發現的時候木已成舟米煮成粥（至少偏愛諧音這點沒變）。尤其那變化不好指認，像海外的中國城，處處寶塔匾額、動不動就舞龍舞獅的地方，是也不是華文化的產物，一時誰也說不準。英文用transplant來形容移民，移植的。我們是移植的人，離開原生土壤開出的花就有色差，南橘北枳，橫的移植是否也將縱的繼承連根拔起？我在獲得身分，還是失去身分？

同樣是去年，回顧台灣半導體如何成長為「護國神山」的紀錄片《造山者》來半導體的發源地矽谷巡演。去看了，好喜歡小欣欣豆漿店與工研院芒果樹的故事，喜歡導演選擇將目光放在人身上。席間不少離台多年的移民，帶著兒輩孫輩來，映後掌聲久久不散，甚至追問：在海外的我們該如何幫助台灣？我一方面感動，離開了大半輩子仍心向台灣，但一方面也猶豫：這是否重回了愛之船最初尋根歸根的大旗？

近年不少移民開始擁抱一種新概念：跨國性（trans-nationalism）──既然科技讓遠方變近了，移動更不再有去無回，我們為什麼不能同時是兼容多元的世界公民，讓多文化板塊應力自然發展出新地貌？小孩子才做選擇，大人既要又要。在那樣的未來裡，台裔美國人將不再需要愛之船，海漂台灣人也哪裡都能造山。