栩栩／「登入到這個世界」‧網路徵文總評──人生節目

既明言登入，反向回推可知此前人在界外；內與外，這條線畫在哪裡、怎麼畫，往往反映了場域如何被認識。這關鍵一刻，日文中謂之人生節目（じんせいのふしめ），生如修竹，過了一節還有下一節。

轉捩點一般發生得很早──來稿多取材自親子家庭，絕非偶然。同在一屋簷下，溫情可能如〈白煮蛋〉，蛋既是生之隱喻，又為牢牢繫住手足的紐帶，滋味樸實而雋永；晦暗處則莫過〈取景框〉，母女間糾葛剪不斷理還亂，其源頭居然可回溯至童蒙時代，取景框之於相機如同眼睛，眼睛的後面還有眼睛，黃雀般靜靜瞄準不放。家的角色如此複雜，每每牽動人心最深處：〈分來的〉寫同為骨肉至親，但緊密中彷彿也有不足為外人道的等差；當現實不盡如人意，兒童比誰都先落入難堪窘境。狀況雖有別，〈要兩塊，打兩下〉卻仍然令人聯想到張愛玲名句：「能夠愛一個人愛到問他拿零用錢的程度，那是嚴格的試驗。」

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悲歡離合，明暗表裡，儘管當時未必能完全理解其意義或重要性，但總有某種靈光或本能適時迸現，保護你我一路化險為夷。比如〈一百元的主張〉，借百元凸顯性別不平等，歧視有多幽微，反歧視就有多辛苦，簡直是女性的必修課。〈土黃色的世界〉轉向自然，萬物豐繁奧妙，彼此以呢喃震顫呼應相接，人也是其中的一份子嗎？對比〈月台上的雪〉回望記憶中的剎那，一實一虛，冥冥中都如有神。對未知的好奇心人皆有之，〈橋下的誘惑〉乍看寫的是普遍共相，然而，凡創作者皆明瞭，語言經驗空白處最能激發出澎湃的創造慾。

人生節目酸甜苦辣，成長始於意識到限制的存在──善與惡，被愛或失愛，有形無形的秩序──奮力向結界撞去，要嘛被彈回原地，要嘛就此跨越。登入，其實是指認，在既有維度下指出一方新天地，爾後世界大門敞開，歡迎光臨。

「登入到這個世界」網路徵文優勝金榜 作者 篇名 梁純綉 〈白煮蛋〉 西西里昆布 〈橋下的誘惑〉 孟之 〈分來的〉 April Carrie 〈一百元的主張〉 林秦 〈要兩塊，打兩下〉 王崢 〈月台上的雪〉 楊諺珽 〈土黃色的世界〉 吳郭魚 〈取景框〉

以上優勝作品將擇期陸續刊登於生活副刊。

●作家評審／崎雲、栩栩

●主辦單位／生活副刊