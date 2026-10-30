游敏良／罹癌之後，無懼的我

兒時的我非常膽小，脆弱愛哭，平常只敢小聲講話，唯恐長輩不高興或旁人見笑；在學校功課不錯，卻不敢主動交朋友，上課時被老師糾正會情不自禁掉眼淚。

在民國六、七○年代，學校普遍是打罵教育，考試稍微粗心就挨打。有些同學接受體罰習以為常，調皮男同學更能嬉皮笑臉自嘲娛人，我則羞愧啜泣。有一回，鄰座善良的同學靠近安慰我：「妳長得很可愛，若能常常笑就更漂亮了。」

熱門小說

歷經工作、結婚、育兒後的我，偶爾會跟好友相約聊天，但仍無法自信面對眾人表達意見。直到56歲，無奈走進突如其來的罹癌人生。

化療後的我戴了大半年的髮帽遮掩光頭，重長出來的全是白髮，癌後已離開職場，索性留起灰白小平頭。

沒想到改頭換面後，頓覺輕鬆自在，好像換了個人來生活。以往認識的親友鄰居看到我完全認不出來，只要我不刻意招呼說明，就當遇見陌生人，無須在意自己對人不理不睬是否失禮。

我逐漸放下背負身上多年的人際包袱，也在癌後體認生命寶貴、時間有限，生病無人能替，唯有靠自己救自己。我改變了心態，只挑值得珍惜的家人和少數知心好友來用心維護關係。

如今突然發現，我已脫胎換骨，能勇敢表達，大聲說出想法和意見，可以幫眾人爭取權益而發聲；變成了那個從前膽怯的我最嚮往成為的，無所畏懼的自己。