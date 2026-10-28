我是個笑點很低的人，碰到笑點低到塵埃的她，簡直是一拍即合。

擔任視覺障礙者外出陪伴員的我，初次接到全盲的她的案子時，由於對照門牌卻怎麼都找不著她家的大門，來來回回跑了好幾趟樓梯。直到看見即將開走的照護專車，才追著大喊：「別丟下我呀！」上車後，車裡就全是我倆充滿魔性的笑聲。

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還有一次，回程的專車開到基隆愛三路口時，我對司機說：「過了三坑的『蹦康』，再過去一點就到她家了。」司機優雅地回應：「哦，是三坑的涵洞呀。」話方落，我倆又爆笑開來，笑得司機一臉懵，直到我們下車，都還不可置信地看著我們。

我試過在很多人面前說涵洞二字，就是沒有人會笑成她那副模樣。就算是現在我，在電話的這頭跟她提起涵洞，她還是會在電話那頭笑得嘎嘎嘎地。

都說愛笑的人運氣不會太差，陪伴她這麼久，每逢下雨的天氣，只要她一出門，雨就停了。我常對她說：「妳就是天公仔囝。」

看著她從去年的封閉，到今年會主動找課程去上，真的替她很開心。雖然她的世界不論室內或室外都是一樣的黯黑。不過，隨著課程的進行，她已經可以透過雙耳辨別出是哪位同學的聲音，也認識了好多的朋友。我相信在她的「黑暗視界」，疼愛她的老天爺已經為她點起一片的光明了。

因為，愛笑無敵呀！