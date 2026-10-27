去年，我和好友一起追了一部日劇──《浪漫匿名者》。

劇中談的是成年人的愛情，每一集，都由一顆巧克力 揭開序幕。鏡頭裡，巧克力緩緩成形，點綴上花瓣、果乾或金箔，再輕輕放進木盒。每一顆都有自己的名字，也有自己的模樣。片頭製作巧克力的畫面，成了我們追劇時另一種期待。

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還來不及走進角色的故事，我們就先被那幾十秒的片頭收買了。我笑著說，要是真有這樣一間店，一定要飛去東京看看。後來基於忙碌，沒有去成東京；沒想到生日那天，一盒巧克力卻來到了眼前。那一刻，劇裡遙遠的浪漫，忽然離我很近。

墨綠色的盒身安安靜靜地放在桌上，我沒有立刻打開。驚喜之餘，欣賞很久，捨不得伸手。巧克力盒不是掀蓋式，而是像抽屜一樣，輕輕拉開。

抽屜緩緩拉開的瞬間，像打開一個收藏盒。六顆巧克力安靜地排列其中，每顆都有不同的花紋。我一時忘了它們是巧克力，只覺得像一件件等待被欣賞的小作品。

好友微笑著說：「每一顆都是我挑的。」國中認識至今，我們已經陪彼此過了許多個生日。那些聊天時隨口提起的小小願望，她似乎總記得。

我低頭看著那六顆巧克力。一如劇裡的巧克力都有自己的名字，她送的這六顆也各有不同的滋味。我每天只挑一顆，吃之前，總會猶豫很久；今天想選表面有斜紋的，還是那顆帶著淡淡粉色光澤的。

有時候，挑選的時間，比吃下去還長。每一天都有不同的滋味。有的微酸，有的微苦；有的入口柔軟，有的留下很長的尾韻。

明知道六顆終究會吃完，我還是把最喜歡的留到了最後。日劇終究會播完，巧克力也會完食，可那個小小的抽屜，至今仍留在我的記憶裡；像一段很長的尾韻，收藏著好友一顆一顆挑選的心意。