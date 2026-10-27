韓劇《努力克服自卑的我們》裡，主角黃東滿說道：「這世上，我最愛的聲音，是我哥的鼾聲，因為聽到他的鼾聲，表示他睡了，我也可以睡了。」他的哥哥原來是位詩人，因失去女兒患上憂鬱症。白天他正常地從事焊接工作，夜晚來臨只能用酒精麻醉自己，幾度在廁所試圖上吊結束生命，都是黃東滿及時發現才未發生憾事。

我最愛的聲音也是孩子們的酣聲。

對女兒Laurence來說，情緒的低谷來臨之前，通常會有幾宿的徹夜難眠。說不清哪個是因，哪個是果，但我知道只要連續幾天沒有睡好，她的情緒幾乎都會如掉落懸崖一般，直線下滑。

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所以，我每天最希望聽到的就是Laurence的鼾聲，因為那至少代表她能進入熟睡狀態，讓身體得到一點休息與能量。雖然我與她的作息顛倒，但白天上班之前，我會將耳朵貼近她的房門，仔細聆聽她是否發出打呼聲，如果有，我就能比較放心地出門上班。

兒子Lucas跟我睡在一間房裡，他的呼聲小小的，每次看著他熟睡的臉，總覺得可愛難擋。很難想像他已經從我懷裡哭泣的小嬰兒，長成比我還高的青少年；前一刻可能還在為了遊戲的輸贏氣急敗壞，睡著後就馬上恢復天使的臉龐。

孩子們睡了，我也可以睡了。

聯合報提醒您：珍惜生命，自殺防治專線1925。