林政武／缺的不是錢，而是再多一點

2024年底，南韓開始大量討論一個新名詞「霹靂窮人」，這不是指真正貧困的人，而是那些收入穩定、生活無虞的上班族。AI熱潮帶動美國科技與半導體股票大漲，有人透過投資幾年就累積數千萬財富，也有人因為錯過行情，眼睜睜看著親友身價翻倍。

美國石油大王洛克菲勒曾被問過：「有多少錢才算足夠？」他的回答是：「再多一點點。」精準說出人性弱點，慾望永遠比財富多一點。現代人最大的壓力，不一定來自缺錢，而是害怕輸給別人。

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幾年前，一位任職科技公司的朋友曾對我說，他年薪突破三百萬元時，以為人生終於可以輕鬆了。沒想到，公司上市後，同部門有人靠員工認股賺進上億元，也有人靠AI概念股實現財富自由。聚餐時，大家討論的不再是哪家餐廳好吃，而是哪個國家的房地產值得買、下一檔飆股在哪裡。

心理學把這種現象稱為「享樂適應」。當收入提高、生活改善後，人很快就會習慣新的生活水準，快樂感逐漸消退，接著開始追逐下一個目標。更重要的是，人天生習慣向上比較，而不是向下比較。如果幸福建立在比較之上，再多的財富，都可能變成新的焦慮。

對經濟弱勢家庭而言，缺錢代表的是房租、水電、醫療費、孩子的學費，是生活中最基本的安全感。但對已經衣食無虞的人來說，「缺錢」很多時候缺的不是生存，而是想過得比昨天更好、比別人更好。

值得思考的是，我們究竟是在追求更好的生活，還是在追趕別人的生活？曾看過一句話：「富有，不是擁有最多，而是需要最少。」真正的富足，不是銀行帳戶數字永遠增加，而是有一天醒來，望著現在的生活，仍能真心說一句：「這樣，就很好。」

當我們不再把幸福建立在別人的收入、房子或股票上，才會發現，人生真正缺的，往往不是錢，而是一顆願意知足的心。停止比較，不是停止努力；繼續前進，也不必把自己困在永遠「再多一點」的循環裡。因為人生最難抵達的，不是財富自由，而是內心自由。