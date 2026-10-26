蔡志鏗／「小翻譯官」長大了！

「校長，我是張琪，您記得我嗎？我來台灣讀書了！」

接到張琪的電話，那一刻，我激動得幾乎說不出話來。

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這是七年前的一段緣分。當年，我遠赴緬甸，在曼德勒的孔教學校擔任校長。張琪是學校工友夫婦的女兒，他們一家與我一起住在學校宿舍。她是百分百的緬甸人，也是孔教學校的學生，由於她懂中文和緬文，自然而然就成了我這位剛到任校長的「小小翻譯官」。

張琪不僅幫我和她父母做翻譯，連我假日到菜市場買菜，也常常得帶著她同行。她一方面幫我提菜，一方面幫忙翻譯，有時候更成了我的議價高手，幫我和攤販討價還價。現在回想起來，那些日子真是有趣極了。

除了擔任我的小小翻譯官，張琪也是我的緬文小老師。她教我許多簡單的緬文單字和日常會話，例如「你好」是「敏格拉巴」，「多少錢」是「貝勞勒」，「可以便宜一點嗎」是「內內笑貝巴」，「謝謝」則是「傑祖丁巴代」。

那時候在緬甸，我就是靠著這些有點生澀，甚至不太標準的緬語，和老師、家長、學生，甚至社區人士溝通。雖然說得不算流利，卻也挺管用，至少大家聽得懂，對我也因此多了一份親切感。

最有趣的是，假日休息時，我偶爾會到張琪家裡串門子。她的家人不懂中文，而我也只會幾句簡單的緬甸話，語言原本是我們之間的一道牆，卻因為張琪充當翻譯，反而成了一座溝通的橋。

我們就這樣一句一句地聊，從生活瑣事聊到學校趣事，常常聊得滿屋子笑聲。她的家人還開玩笑說，再這樣聊下去，大家的笑聲恐怕都要把屋頂掀翻了！

那段在緬甸的日子雖然短暫，卻留下了深刻而美好的回憶。當年我要離開緬甸時，心中有著期待：希望有天張琪長大了，能夠有機會到台灣來讀書進修，看一看我長久以來生活的地方。

想不到，多年後的今天，這個願望真的實現了。

當我再次見到張琪時，眼前的她早已不是當年的小女孩，而是一位亭亭玉立的女大學生。我心中有說不出的感動。七年的時間讓一個小女孩長大，也讓一段看似平凡的緣分，在歲月中慢慢發芽。

人與人之間真的很奇妙。當年，我是她在孔教學校的校長，她則是我在異鄉生活中不可或缺的小小翻譯官；如今，她來到台灣追尋自己的夢想，我則成了迎接她的老朋友。

我想，這就是教育最美好的地方吧！老師教給學生的，不只是課本上的知識；學生留給老師的，也可能是一輩子難以忘懷的情誼。

「小小翻譯官」長大了，而我們的緣分，也從緬甸延續到了台灣。

願張琪珍惜這段得來不易的求學旅程，勇敢追逐自己的夢想。也願多年以後，當她回頭看這段歲月時，還能記得：在遙遠的台灣，曾經有一位校長，始終為她的成長感到驕傲，也一直期待著有朝一日，能再見到更上一層樓的她。