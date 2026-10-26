湯茹君／陪伴，在數位世界的門口

這兩年，我一直在樂齡學習中心擔任講師，教長輩基礎的手機應用與資訊素養。過往前來報名的阿公阿嬤，多半已有使用智慧型手機與通訊軟體的經驗，我的任務只是幫他們將生活機能解鎖，讓數位工具更貼近日常。

為不擅用3C的長輩打造防詐素養

今年暑假，受後龍數位機會中心之邀，我來到離好望角風景區不遠的社區活動中心，準備講授兩小時的「網路資訊判斷與查證」。承辦人預估僅有二十多位學員，沒想到一進教室，竟坐了近六十位長輩。更讓我措手不及的是，其中有將近一半的人沒有使用智慧型手機。

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看著長輩們殷切的眼神，我慌了手腳。沒有手機，要怎麼教「查證App」？沒有LINE，要怎麼示範「防詐功能」？但定下心來想，不滑手機的人，同樣會接到詐騙電話；沒有LINE的人，也會聽信鄰居口耳相傳的假消息；不上網的人，依然可能因為一句「聽人家說」而落入陷阱。真正需要被照顧的，從來不只是手機的操作技術，而是面對資訊的警覺與素養。

我迅速調整策略，把原本準備好繁複的簡報內容與手機投影，調整為生活中的真實案例。

沒有手機可操作，我們就用「行動」來演練。活動中心離白沙屯拱天宮不遠，長輩們對媽祖特別有感情。我把常見的網路謠言與詐騙訊息印成大字版的紙本卡片發給大家，其中一張寫著：按讚分享就送白沙屯媽祖限量結緣品，請先留下姓名與身分證字號。「阿嬤，如果有人給妳這張卡片，說要送媽祖的結緣品，但要妳先填個人資料，妳敢給嗎？」阿嬤連連搖手說道：「不行啦！媽祖慈悲，才不會要我的個資啦！」頓時長輩們七嘴八舌熱烈討論起來。

接著，我讓有手機和沒手機的長輩「兩兩相鄰」坐在一起，請有手機的長輩當起小助教，操作手機給隔壁沒有手機的長輩看。我先教長輩如何用智慧鏡頭以圖搜圖，再發下一則詐騙廣告，請長輩們搜尋廣告中的「醫生」真實身分。結果，長輩一下子就發現廣告中的醫生明明是腦神經專家，卻被張冠李戴地被用來推銷明目茶。

在數位世界裡為長輩建立起信心

我希望透過這樣實際的練習，能建立一套深植長輩心中的防護心法：「遇到訊息，先停一下；遇到誘惑，再想一下；遇到不確定，就查一下。」為了不讓生硬的防詐觀念顯得枯燥，休息時間我帶著大家觀賞台灣證券交易所製作的反詐騙宣傳MV〈愛錢的騙子〉，長輩們一邊輕鬆看著影片，一邊學習如何預防詐騙，也沖淡了「網路安全」原本帶來的距離感與恐懼。

下課時，社區總幹事笑著對我說：「今天這一班，年紀加起來應該超過四千歲囉！」

那一刻我深受感動。這「四千歲」的重量，代表的不只是歲月，更是活到老、學到老，依然願意敞開心胸擁抱新時代的熱情。

台灣已正式邁入超高齡社會，政府與社會全力推動數位轉型，醫療掛號、交通訂票、生活繳費，無一不與手機和網路緊密相連。然而，在社會高歌猛進的同時，我們不能忘記，仍有一群長輩正怯生生地站在數位世界的門口。

他們需要的，或許不是一套複雜的科技教學手冊，而是一份溫柔的耐心──有人願意牽著他們的手，陪他們辨別真假、理解資訊，在快速變遷的時代裡，慢慢建立起從容與自信。

這裡看反詐騙MV：