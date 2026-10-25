盧素梅／熱血青春谷關戰鬥營

當車子離開東勢，沿著台八線（中部橫貫公路）往谷關方向前進時，可見到依山而建的綠色公路，以及一路蜿蜒相伴的大甲溪河床，伴隨著峽谷上方的藍天白雲，有種遁世的美好。每當置身在這道熟悉的風景裡，對於麗陽營區的記憶就會浮上心頭，彷彿走入時光隧道般，我回到大學時代。

夏日裡的天兵日記

大一暑假，我獨自搭著火車到台中豐原報到，然後搭專車到麗陽營區參加登山幹部研習營。麗陽營區位於台八線34.2公里處，距谷關風景區不到兩公里。這個有著「美麗太陽」之稱的營區，當年是空特部隊（傘兵）的山訓場所；寒暑假並做為谷關戰鬥營場地，因此我參加的研習營算是進階版的戰鬥營。

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我們一進入營區就換上草綠色軍服，開始在這個四面環山、緊臨大甲溪的營區，接受軍事化的管理。我們學習認識登山裝備、野外求生、辨認有毒植物及急救等各種知識，其中有些課程在學校登山社團已有接觸；此外，也體驗包括突擊吊橋、雙索吊橋、絕壁攀登、垂直下降等山訓課程。

相較於訓練精良的空特部隊，我們根本是群天兵，教官提到曾有女學員在做突擊吊橋時一路高呼「媽咪」；還有人走雙索吊橋時大呼不要搖，其實是自己在晃動。等到自己實做時，雙索吊橋走來果然驚心動魄，晃動得很厲害；整個人「倒吊」在繩索下的突擊吊橋，就更刺激，但是千萬不能緊張，否則臉龐及下巴跟著往上抬，被繩索kiss到就會掛彩（後來女學員都會戴上臉部護具，保護脆弱的皮膚）。

原本是要和登山同好來場華山論劍，不料卻是演出「女兵日記」，雖然始料未及卻覺得很有趣。隨後取得救國團假期服務員資格的我，大二暑假從高山下來，就接到救國團總部來電，問我有沒有空代打一梯次的谷關戰鬥營。谷關戰鬥營的工作人員以營區的軍官大哥為主，但需要四位女假服員擔任輔導大姊支援，一般上山要帶三梯次，一梯次為五天。

走跳七雄的美好時光

相隔一年再度回到麗陽營區，我的身分從學員轉變成輔導大姊，要努力調適角色的轉換，還有工作人員之間的磨合。無奈我們那梯次的假服員在溝通上發生齟齬，導致惜別晚會差點開天窗，結束後大隊長說了重話，「妳們這樣的表現，根本我們自己來扛就好。」讓我在離開谷關時相當沮喪，期盼能再有一次機會，相信自己一定能夠做得更好。

基於這樣的信念，接下來大三的寒、暑假，我都自動請纓到谷關。在戰鬥營的那些日子裡，白天，我們在營區的基礎訓練場進行突擊吊橋、雙索吊橋，在大甲溪畔的山壁進行攀岩及垂直下降，幫忙示範或是幫學員穿戴及解除護具。另外，還會帶學員在附近山區健行或是進行野外求生教學、無具野炊；晚上則會有膽識訓練、跳土風舞、惜別晚會及感性時間。

「谷關七雄」爆紅後，我才得知原來那些年早就在七雄裡走跳。例如，營區旁就是屋我尾山的登山口，營區正對的那三個總是被我們用自己名字「張冠李戴」做笑果的山頭，就是屋我尾山的稜線；而七雄老大八仙山下的森林遊樂區，更是我們帶學員健行，或是野外求生的大自然教室。

「夏天與冬天相比，覺得妳變得更平易近人、更活潑快樂、更悠然自得。」這是跟我搭檔過大三寒暑假營隊的軍官大哥，在我離開谷關時所贈的留言，似乎也見證了我在營隊成長的蛻變。

感謝當年我能有第二次、第三次的機會，讓我能透過一次次的磨合，增進與軍官大哥及輔導大姊間的默契。積累帶隊經驗以及抗壓性，即使面對出槌的場面，總能自我解嘲或一笑置之，讓我在帶隊後期能夠好好享受谷關的青山綠水，及樂於在陽剛的軍營裡當名「嬌客」。

這幾年因為跟山友們爬谷關七雄，多次回到谷關，每每經過麗陽營區大門時，那些年戰鬥營的點點滴滴總是會排山倒海向我襲來，讓我有股衝動想去敲開營區大門重溫舊夢。然而，青春已遠、熱血早已不再，更何況人事已全非；還是把青春的美好歲月，靜靜地留存在那道大門後面，不要再去驚擾。