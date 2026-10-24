Ariel曾／不孤單電影院

日前到圖書館借書準備離開時，正好看到午間電影的海報，這天要放映的是我之前想看的得獎佳片，便決定留下來觀賞。原本以為平日應該觀眾不多，前往劃位時卻只剩兩個位子，開演前十五分鐘入場，我找到座位坐下，就聽到隔壁有人說：「我特別選坐最後一排，因為看不到可以站起來，不必擔心擋到別人。」

我看了一下四周，發現她應該是在和我說話，順著回話：「有道理，原來坐最後一排有這個好處。」前排婦人聽到我們的對話，轉頭說：「其實圖書館早上開門就可以來選位，我都先來選位再去買菜，吃完午飯再過來。」旁邊的男士跟著開口：「我是上完書法課後過來的。」一旁又有人問：「這附近哪裡有書法課？」幾個不認識的人就這樣一來一往閒聊，直到電影開演。

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電影結束後，我和旁邊的婦人一起搭電梯下樓，走到門外，她對我說：「電影好感人。」我說：「對啊！演員演技很棒。」然後她點頭道別，我也揮手說再見。

走在回家的路上，我想到雖然我很習慣一個人看電影，但在網路的孤獨等級表上，一個人看電影卻也榜上有名。即便現在科技看似取代許多人際互動，但冰冷的手機螢幕還是無法傳達面對面的真實溫度，尤其對熟齡的人來說，網路上的熱絡反而加深了內心的孤寂感。有很多退休 和空巢期的人，平日想找人說話，但親友各忙各的不方便打擾，隨意與人搭話又怕被認為是奇怪的大叔大嬸，因此到圖書館觀賞電影就成了一個選項，可以很自然跟座位周遭的人聊天，不會引來異樣的眼光。每場人來人往，任何話題都能聊，電影結束就離開，無拘束也不尷尬，難怪會座無虛席。

我想以後如果再到圖書館觀賞電影，我會試著更熱絡與人交談，因為會開口說話的人，就是希望能被聆聽。即使只有幾分鐘、幾句話的互動，也能傳遞善意，讓隻身前來的人覺得有人陪伴，不寂寞孤單了。