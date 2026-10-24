太奶的粉紅色拐杖，是巷口最俏皮的一道風景。

那不是常見的金屬色或原木色，而是一抹明亮的粉紅，像春天的花，也像她心底那份不肯老去的少女心。儘管年紀早已超過九十，但她的靈魂，永遠停留在愛笑、愛玩的時節。

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她總說：「人活著，要讓自己快樂一點。」這份快樂哲學貫穿了她的人生。清晨四點，她就拄著粉紅拐杖出門運動，牽著孫子的邊境牧羊犬，在還帶著露水的柏油路上，一人一狗輕快步行。回家後，煮上一碗餛飩麵，吃得滿足自在。

早晨拎著拐杖出門打牌；中午逛市集，眼光銳利，總能挑到最新鮮的菜肉；下午到圖書館靜靜閱讀，或在社區大學的金工教室敲敲打打，為自己鍛造飾品；黃昏時分，再去河堤散步、看夕陽；晚間再追兩集電視劇，就這樣圓滿收場。

她並非天生閒散。年輕時，是大家族裡最忙碌的媳婦，一天三餐煮二十幾人份的飯，包含所有家務事。後來逃難至台灣，好不容易生計慢慢安穩，太爺卻意外猝逝。那段日子，她一肩扛起八個孩子，默默把艱苦吞進心底。等他們都成家立業，她才第一次，決定為自己活，重新學習快樂。

她不求兒孫陪伴，而是用自己的方式「設計」親情：逢年過節廣發紅包，平日願意來訪的，隨喜更厚。「想賺零花錢，那就來找我玩兒！」於是她的小屋，總有笑聲人聲，聲聲悅耳。

太奶對新鮮事永遠好奇。太孫學電吉他，她眼睛發亮：「這我也想玩。」聽說兒子迷上養甲蟲，她也要來一隻，還幫甲蟲布置出小橋流水，一人一蟲活得愜意。

她說：「不會就學，喜歡就試。」於是種菜、養花、學金工、練書法，每天都像在過節。常給自己買小蛋糕、點上蠟燭，笑著：「能活到今天，就該慶祝。」

那根粉紅色拐杖，早已不是支撐身體的工具，而是她探索世界的魔杖，也是對命運最溫柔的珍惜。無論經歷多少風霜，靈魂都能選擇鮮亮；那怕歲月如何流轉，生活的精采，由自己定義。

夕陽餘暉映照在她與可愛的粉紅魔杖上，這份溫柔的青春不是年輕的專利，而是在經歷人生風雨後，仍願意向陽而生的勇氣。