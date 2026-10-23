丁綉慧／阿蘇山行──走進《二百十日》

一百多年前，日本文學家夏目漱石曾被熊本的阿蘇火山深深吸引。他在1906年創作的小說《二百十日》中，寫的是立春後的第二百一十天，大約是九月一日左右，兩位主角逆著初秋漫天的風雨，展開了一場前往阿蘇火山的旅程。明知此時山上煙霧繚繞，大自然正陷入狂風暴雨的咆哮，主角們依舊堅持啟程，結果可想而知，這趟登山 最終以失敗告終。然而，小說中那句經典的對話：「大姊，從這裡到阿蘇還要走多遠啊？」「這裡就是阿蘇了。」彷彿穿越了時空，至今仍在山谷的風中迴盪。

或許，夏目漱石想闡述的，本就不是最後能否登頂，而是「明知有風雨，依然選擇出發」的執著。這兩個身分迥異的旅人，在風雨交加的火山前達成了共識：「不管怎樣，先去爬阿蘇山吧！」小說裡的行者，在看不清終點的風雨中摸索方向；如今，我和家人來到阿蘇，則是在這片壯麗的火山地景裡，尋覓一種溫暖而安心的陪伴。

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當我們佇立在海拔將近940公尺的阿蘇大觀峰遠眺，夏目漱石筆下那股大自然的冷冽與孤高，立刻撲面而來。群山在雲霧間交織，綿延的阿蘇五岳望去，宛如一尊靜靜躺在大地懷抱裡的釋迦牟尼佛。這尊巨大的「涅槃像」守護著整座隨時可能爆發的火山，顯得神聖而遼闊，也讓人深刻感受到人類在自然面前的渺小。

如果說遠方的大佛象徵著大自然的威嚴與嚴酷，那麼展望台旁的一尊石雕地藏像，則溫柔地化解了群山間的孤寂。

這尊小巧的地藏佇立在狂風呼嘯的山路旁，頭上戴著紫色毛線帽，胸前竟圍著一條印有粉紅白點的「熊本熊」嬰兒圍兜。遠處的大佛高高在上，眼前的小地藏卻近在咫尺。古老信仰的莊嚴與現代吉祥物的童趣，在壯闊的天地間和諧共生，宛如對夏目漱石「不管怎樣，先行動再說」的一聲溫柔回應；就算現實如天氣般變幻莫測，生活世界裡，總有讓人會心一笑的微光。這尊人間地藏，像是在清冷寂靜的旅途中點亮的一盞燈，溫柔地提醒著我們：別怕，風雨再大，光一直都在；只要帶著敬意與平常心，在哪裡都能安頓好自己。

石座旁散落著遊客留下的硬幣，每一枚都承載著一個期盼。我們也在這裡停下腳步，虔誠地向遠方的大佛與身旁的地藏祈願。文學裡的阿蘇火山記錄了百年的風雨不平，而現實中的阿蘇，則包容了旅人微小而真摯的期盼。

盼望每一位在風雨中前行的人，都能突破困厄、漸入佳境、平安歸返。