木樂／當孩子的好友來訪

孩子得知好友即將來住一宿後，發下豪語那晚要熬夜到天亮。

從一早起床就開始期待晚餐時間到訪的朋友抵達，甚至主動收拾久未整理的房間，就為了迎接對方。他整天不斷問起還有多久是晚餐時間？終於盼呀盼地，盼到了朋友抵達家門口。兩人一見面立刻進入只有他們的小世界，一路聊到餐桌上仍無法自拔，連最愛吃的烏龍麵隨便扒了幾口就雙雙喊飽，接著窩進房裡玩起各種遊戲。

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孩子搬出珍藏的玩具與朋友分享，差點連自己的生日禮物都送出去。會發現這件事，是因為對方把玩具拿下樓來給他媽媽看。找了個空檔，我問孩子怎麼捨得？他理所當然地說：「我把好的玩具送他，下次我去他家時，他也會把好的玩具送我。」或許在孩子的世界裡，分享不是單方面的給予，這種單純的「我對你好，你也會對我好」的信任，可謂彌足珍貴。

接著，兩個從沒打過超商寶可夢機台的孩子，相約要一起走路到大約十五分鐘腳程遠的超商打遊戲。對方說：「我只帶了一百塊的零用錢。」孩子聽了，立刻說：「那我把我的存錢筒剖開，裡面有很多零錢，我們可以一起全部打完！」最終這件事沒有成真，在大人協助踩煞車後，兩人各自揣著裝有一百元的小錢包出門。

看著他倆一蹦一跳的背影，忽然想起童年。那時只要開個門就能到隔壁找朋友，沒有手機，打家用電話還會被大人提醒，撥通後要先說自己是誰，再詢問對方在不在家、能不能請對方聽電話。不過當時其實也不太需要特別約時間，吃完飯、寫完功課，想起誰就直接跑去敲門；如今的孩子卻已經不太一樣了，和他們志趣相投的朋友不少住得有些距離，要隔一陣子才能見上一面。

久久見上一面的朋友，一旦見了面，不僅要把累積了一段時間的話一次說完，還要把想玩的遊戲一次玩個夠。於是吃飯可以吃兩口就飽，房門一關就是自己的小世界，甚至連珍藏已久的玩具、存好久還裝不滿的錢筒，也能毫不猶豫地拿出來分享。

我原先焦慮孩子的朋友不多，以為孩子需要學習如何交朋友，但也許孩子真正需要練習的，是如何與一個喜歡的人相處──如何靠近一個人、如何分享、如何接受，以及如何在喜歡一個人的同時，在「我想要」和「我們一起」之間找到平衡，慢慢知道彼此之間相處的界線。

現在少了以前那種隨時可以串門子的機會，卻也因此更清楚地感受到偶爾一次的見面有多珍貴，一個朋友有多值得期待。而這也是孩子在人際往來裡，一點一點學著拿捏距離、練習給予與接受的方式。或許練習靠近一個人，練習在靠近之後如何找到彼此舒服的位置，也是孩子在人際往來裡的一門功課。