幸運牛／愛上手工毛線編織

偶爾從網路上瞥見手工毛線編織的教學，作者織出一頂漂亮的毛帽，讓我羨慕不已。好奇心驅使下，我也買了毛線，跟著網路教學一針一針地學，真的讓我織出一頂毛帽，還得意地戴在頭上。孫女問：「奶奶自己織的嗎？」我說：「是呀，妳怎麼知道？」孫女答：「看得出來啊。」恍然大悟下才知道技術還有很多進步空間。

於是，上網猛看各種教學，如何接線、如何收針加針、如何保持一定尺寸……又買了一堆毛線，跟著網路教學一遍又一遍練習，織不好就拆掉重織。總算皇天不負苦心人，織出來的毛帽好看多了。鼓起勇氣為家人各織一頂，家人們都很高興。尤其是患有失智症的媽媽，拿著毛帽，逢人就說是我女兒做的；很多事情她總是說過就忘了，唯獨這件事她卻牢牢記在心中。有一次因毛帽找不著吵翻天，後來毛帽找到了，她才破涕為笑。當時那種禮物被珍惜的感覺，深深打動了我。

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日前家裡汽車皮椅的雷絲椅套破損了，原廠訂不到，上網找了很久，總算找到有廠商願意訂做。剛想下單，突然想到，何不自己用毛線編織。靈感一來馬上就著手動工。剛開始抓不到尺寸，因為毛線有彈性，光憑量測的尺寸會太長，縮得太窄又套不下去；加上椅子是有弧度的，還必須順著弧度調整，因此每一個位置的椅套都是織了又拆，拆了又織。最後，我漂亮地完成了，每次開車看見自己的手作，總會升起滿滿的成就感。接著我幫家裡的椅墊織件漂亮外衣，甚至開始學織背心、圍巾，其他如造型花卉、玩偶、小動物都成了我學習的目標。

這是一種沒有捷徑，一針一線靠耐心和細心的考驗活。以前總認為它是舊時代下的遺物，甚至是不敷成本的行業，親自接觸才體會到一針一線密密縫的艱辛意境。它意外讓家人的互動更密切，也提升我的專注力，成為重要的生活消遣，我悄悄地愛上了它。