水姑娘／幸福藏在垃圾車裡

拜讀9月6日作者滿佳〈垃圾車 前的投籃〉一文，讓我深感有趣，也不禁想起自己與垃圾車之間，幾段饒富趣味的小故事。

有一回和外子相約到朋友家作客，朋友看到我們便熱絡地招呼，隨後跟我們說她先去倒個垃圾，我們自己先坐。又有一回，家裡的冷氣故障了，我們到電器行去採購新的冷氣，電器行的老闆跟我們說你們自己先看，我出去倒個垃圾再進來。再有一回，感冒去看診，醫師開了藥方請我到隔壁的藥局去拿藥，當我走進藥局，將藥單拿給藥師，藥師對我說：「你等一下，我要先去倒垃圾。」

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日常生活裡，這樣的場景屢見不鮮，大家為了追上垃圾車，往往得暫時放下手邊的事，三步併作兩步地趕著去追、去等垃圾車。看著他們匆匆忙忙的身影，我覺得自己十分幸運，因為我不用追垃圾車。

搬進現在的社區時，社區門口設有大型子母車和幾個資源回收桶，環保車定時會前來清運。社區住戶多是年輕上班族，白天為工作奔波，晚上回到家還有一大堆家事等著處理，往往忙到夜深人靜，才拎著垃圾下樓。若沒有子母車，光是配合垃圾車時間，恐怕就得在忙亂的生活裡再添一筆兵荒馬亂。

早晨，當我坐在餐桌前吃早餐時，就會聽見社區入口傳來垃圾車的聲音。沒多久，「砰」地一聲，子母車被倒空，環保車便繼續往前。那聲音對我而言，沒有什麼特別，甚至早已習以為常。然而，社區裡一輛子母車，看似不起眼，卻為晚歸的我們解決了家門口的垃圾，也讓忙碌的生活留下一點餘裕。

早些年，寶特瓶、鋁罐還有不錯的回收價值，偶爾會有外人趁著夜裡翻找回收物。起初，我看見陌生人拿走瓶罐，總有些不悅，心想這是社區住戶辛苦分類的資源，怎麼能說拿就拿？後來轉念一想，也許對方生活並不寬裕，這些瓶瓶罐罐對我們而言微不足道，對某些人來說，卻可能是維持生活的一點收入。想到這裡，原本的介意也就釋然了。

曾經以為幸福應該是擁有什麼值得羨慕的東西，後來才慢慢明白，生活中的幸福往往悄無聲息，甚至平凡得讓人視而不見。如今再看見有人提著垃圾、一路小跑著追車，我反而多了體諒與感恩。因為我知道，自己之所以能不疾不徐，不是生活特別厚待我，而是有人默默替我分擔了生活的重量，幸福藏在垃圾車裡。