張鈞翔／魚類時代的軍備競賽

生命的演化總是充滿著奇異與創新。從5億多年前的寒武紀大爆發開始，魚類世界就開展了一場接著一場的演化革命，從體型嬌小、穿梭海底濾食的皮開魚、披上鎧甲卻還沒有下巴的甲冑魚，再到張開大口的盾皮魚，各式各樣的魚類承先啟後般地更迭登場，創造了至今依然多姿豐富的魚類世界。

約4億年前，地球進入古生代的泥盆紀（Devonian），這是一個魚類快速多樣化的時代，因此常被稱為「魚類時代」（Age of Fishes）。尤其有頷脊椎動物的興起，更徹底改變了水域生態系。上下顎讓魚類不再只能吸取、刮食或濾食食物，而能主動咬住、撕扯甚至咬碎獵物；配合更靈敏的感覺系統與更有效率的游泳方式，一場圍繞著「吃與被吃」的演化競賽，也在泥盆紀的海洋 與河湖中全面展開。

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鯊魚齒暗藏的演化勝利

當魚可以主動咬住獵物，捕食者與獵物之間便展開了一場延續數億年的軍備競賽！獵物必須游得更快，長出硬殼、棘刺或其他防禦構造；捕食者則必須擁有更強壯的上下顎、更靈活的身體以及更敏銳的感覺器官。看得更清楚、游得更快、轉彎更靈活、咬得更有力，就可以取得生存優勢。於是，泥盆紀的海洋，就成為一座巨大的演化實驗室，在廣大的海洋裡，各種魚類爭奇鬥豔般各擅其場，卻也面臨嚴格的生存考驗。

並非所有魚類的發展都選擇變大、變重、穿上鎧甲，一群棘魚（Acanthodii）體型並不大，身體呈流線型，而最醒目的特徵則是許多魚鰭前方都有堅硬的棘刺。如果盾皮魚的生存策略是穿上一套盔甲，那麼棘魚採取的策略就像是在身體幾個重要位置裝上長矛。這些棘刺一方面可以支撐魚鰭，另一方面也可能增加掠食者吞食牠們的困難。對體型不大的魚而言，是一種相當有效率的防禦方式，不需要背負厚重骨甲，仍然可以讓敵人覺得這一口不好吞！

當盾皮魚把身體前半部包覆在厚重骨甲之中時，另一群有頷魚卻走向完全不同的方向，牠們的內骨骼主要由軟骨所構成，於是被稱為軟骨魚類（Chondrichthyes），牠們以較輕的身體配合強而有力的尾部，帶來高超的游泳性能。更重要的是，軟骨魚逐漸發展出可替換的牙齒系統。牙齒磨損、脫落之後，後方的新牙可以持續補上。對經常需要咬住獵物的動物而言，這就像擁有一套可以不斷更換刀刃的武器。經過數億年的演變，盾皮魚與棘魚都消失了，屬於軟骨魚類的鯊魚、魟魚與銀鮫，至今都還活躍於海洋裡。當我們看到一條鯊魚游過眼前，其實也正見證一套經歷4億多年演化考驗的成功方案。

魚鰭裡的未來演化藍圖

泥盆紀另場影響更深遠的魚類革命，是硬骨魚類（Osteichthyes）的崛起。硬骨魚分化成兩支重要的演化道路：一個是輻鰭魚類（Actinopterygii），另一則是肉鰭魚類（Sarcopterygii）。如果單純以今天的物種數量來判斷，輻鰭魚無疑是大贏家。從餐桌上的鮭魚、鮪魚、鯖魚、石斑，到河川中的鯉魚，甚至水族箱裡的金魚，絕大多數現生魚類都屬於輻鰭魚。

「輻鰭」這個名字來自牠們魚鰭的構造。魚鰭主要由一根根細長的鰭條支撐，就像打開的扇子。這種輕巧而靈活的構造，有利於控制游泳方向。經過漫長演化，輻鰭魚逐漸發展出極為多樣的身體形態與運動方式，最後成為今日水域中種類最繁盛的脊椎動物之一。

另一條演化支系的肉鰭魚類，在魚鰭裡竟然深藏秘密藍圖！與輻鰭魚由細長鰭條支撐的魚鰭不同，肉鰭魚的魚鰭基部厚實，內部具有一系列骨骼與肌肉。換句話說，牠們的魚鰭並不是一把薄薄的扇子，而比較像是一支從身體伸出去、末端再連接鰭條的划槳。深埋在肉鰭裡的微細的骨骼與肌肉，看起來毫不起眼；然而，從魚鰭到四肢，從水中到陸地，脊椎動物演化史上最重要的一次場景轉換，就在泥盆紀的水岸邊悄悄開始了。