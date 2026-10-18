梅仔兒／人生沒有預習題

四十七歲的小妹要結婚了。消息傳來，老媽滿臉不可思議。過去的小妹看多了身邊之人的爭吵與離異，儘管和男友Ｖ交往近二十年，Ｖ也數度求婚，她始終沒有點頭，總說何必走進婚姻 的束縛？

如今小妹終於決定步入婚姻，最不放心的是老媽。她擔心著小妹從小養尊處優，嫁人後怎麼適應？婚後還要與公婆同住，職業婦女已經夠辛苦，Ｖ的收入能不能撐起一個家？於是，老媽要我們勸小妹三思。我也忍不住問她：「妳真的確定要結婚嗎？」

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我不禁也想起三十年前。那時，我同樣站在人生的岔路口，老媽問了一樣的問題：「要不要再想想？」二十一歲走進婚姻，不是因為奉子成婚，只是以為早一點結婚，就能早一點擁有自己的家。那時的我不知道，經營家庭不是扮家家酒，柴米油鹽等生活壓力接踵而來，還得面對丈夫時好時壞的病況。直到他離開人世，那段婚姻也匆匆落幕。

失去丈夫後，我帶著孩子回到娘家重新開始。曾問自己，如果當年聽了母親的話，如果沒有那麼早踏進婚姻，我的人生會不會完全不同？但人生沒有如果。回望那段歲月，或許是生命的試煉，卻讓我發現自己也有重新站起來的能力。

於是，我漸漸明白，每個人都有自己的路。

小妹的婚姻也是如此。如果因為害怕未知而始終不去走，又怎麼知道相伴而行也可能是人生下半場另一種風景？婚姻未必保證幸福，卻也不必因為看過別人的不幸，就認定自己的人生必然重演。

或許，我們真的替她想得太多了。人生本來就是一連串未知的選擇。重要的，不是旁人替你選擇哪一條路，而是當你決定踏出去時，願意承擔自己的選擇。

小妹的未來，就交給她和Ｖ一起書寫吧。我們能做的，只是放下擔心，給她真心的祝福。畢竟，人生沒有預習題，有些答案，只有親自走過，才會明白。