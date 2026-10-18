王岫／在古蹟中，尋訪詩的餘味

我不會寫詩，但喜歡詩人能將心中感懷用幾個短句便表達出來，所以經常尋訪詩的餘味。捷運車廂有捷運詩文，我會在心中默讀。

美國自1996年起將四月訂為「全國詩月」（National Poetry Month），發行宣傳海報，鼓勵全國學校等各機關舉辦各種詩歌朗誦、研討會等活動。我們的國家圖書館這幾年也在三、四月間舉辦「春天讀詩節」系列活動，並穿插音樂展演，增加活潑性。可見春天是適合讀詩的季節。

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最近幾年，我發現「新北詩歌節」也在四、五月間舉行。本來我和老妻是前年去五股守讓堂參觀作家焦桐九十歲老母親的畫作展，才發現該處是座古色古香的閩式建築。諸多房間之外，又另闢一間圖書室，書香氣息濃厚，於是便常從北門搭公車直抵位在五股市場旁的守讓堂瀏覽書籍。

後來，更看到這三年的新北詩歌節皆選在此舉辦，還有《台灣詩選》的新書發表會、1980年代詩作選集的展覽等活動。

我們習慣選在周間下午人少時去參觀。雖然並未聽到開幕日的現場朗誦詩歌，但看到詩集展覽和活動的布置，詩的餘韻似乎仍然迴蕩在老屋各房間。在老屋舉辦新詩展和活動，不禁令人有時空交錯之感；詩給人幽微的心靈探察，就像老屋廳堂裡深處，總有股舊日時光的幽影存在。

除了翻閱詩集，我們也欣賞各房室的文學場景布置，並在靜謐的圖書室內，閲聽詩人周夢蝶生前的《化城再來人》生活詩意影片。這間雅致的圖書室，陽光舒暖，書香、咖啡香、墨水香具足，真是美好的人間春日風情。

黃昏走回五股市場前的公車候車站，深深覺得有了守讓堂，五股的文化氣息便多了起來。誰說五股只是一個工業區呢？我們在這裡，便尋訪到詩的餘味。