Bella／西海情歌，唱進我的人生

「還記得你／答應過我不會讓我把你找不見／可你跟隨／那南歸的候鳥飛得那麼遠／愛像風箏斷了線／拉不住你許下的諾言……」最近我一直在練唱刀郎作詞作曲，雲朵演唱的〈西海情歌〉。我家老爺很喜歡刀郎的作品，這首歌更是他的最愛。在家閒暇時，他常會打開YouTube，一遍又一遍地播放。久而久之，我也被這首歌深深吸引。

它的旋律蒼茫遼闊，帶著一股高原特有的孤寂與深情。每次靜靜聽著，眼前彷彿浮現青藏高原 那片遼闊無垠的天地，風吹草低，雪山靜默，天地之間，只剩下風聲與自己的心跳。

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或許，是因為我曾經親眼看過那片土地吧。

帶著遺憾往事的西藏之旅

多年前，女兒小學畢業時，我送給她一份特別的畢業禮物──母女一起參加旅行團，搭乘青藏鐵路，完成一趟西藏之旅。

其實，會選擇西藏，背後藏著一個一直放在我心裡的故事。

2006年，青藏鐵路正式通車。當時，一位與我情同姊妹的好友興奮地邀我同行。她說，那是世界上海拔最高的鐵路，也是最接近天堂的一段旅程，一生一定要去體驗一次。

我們一起翻閱旅遊資料，一起討論沿途會經過哪些地方，想像列車穿越崑崙山、可可西里，遠望唐古拉山的壯麗景色。我們約好，等她兒子考完大學，沒有牽掛了，再一起出發，我也欣然答應。因為我相信，好朋友之間，多等一點時間沒有關係，旅行總有一天可以成行。

沒想到，等到的不是旅行，而是她突然罹患重病。病情發展得很快，還來不及等到夢想實現，她便離開了人世。

那一刻，我才真正明白，人生有些約定，不一定等得到「以後」。

那趟我們約好的旅程，終究沒有成行，也成了我心中一直無法彌補的遺憾。

很長一段時間，我都不太敢再提起西藏，因為每想到那片土地，就會想到她。直到多年後，我決定帶著女兒完成這段旅程。那不只是送給她的畢業禮物，更像是替天上的好友，圓一個來不及實現的夢。

當列車緩緩駛上青藏高原，看著窗外遼闊的草原、成群的犛牛與羊群，以及終年積雪的山峰，我忽然理解，為什麼那麼多人一生都想來一次西藏。

那裡沒有都市的喧囂，天空彷彿伸手就能觸碰，雲朵低低地飄在山頭，陽光灑落在金黃色的草原上，一切都顯得那麼純潔而寧靜。身處其中，人會突然覺得自己十分渺小，而那些平日放不下的煩惱，也都變得微不足道。

我常想，如果好友也坐在我身旁，她一定會不停驚呼眼前的美景，拿著相機拍個不停，然後笑著對我說：「妳看，我們真的來了！」

可惜，身旁的位置始終空著。

我知道，她沒有來；但我也相信，她一直都在。

後來，女兒升上國中，讀到地理課本介紹青康藏高原時，笑著對我說：「媽媽，這一課我讀得好輕鬆，因為我都去過，太熟悉了！」

那一刻，我心裡充滿驚喜與感動。

原本只是想送她一份難忘的旅行回憶，沒想到，那段親身走過的風景，竟成了她課堂上最鮮活的記憶。我也更加相信，讀萬卷書固然重要，但行萬里路，更能讓知識從課本走進生命。真正走過、看過、感受過的風景，會在人生的某個時刻，悄悄化成理解世界的力量。

背負青春與思念的人生之歌

而那趟西藏之旅，也悄悄改變了我。

以前總覺得，很多事情可以等，等退休、等孩子長大、等工作忙完、等有空再說。然而好友的離開，讓我知道，人生沒有誰能保證一定還有下一次。想見的人，就早點去見；想去的地方，就努力去完成；想說的話，也不要一直放在心裡。

因為人生最令人遺憾的，往往不是做錯了什麼，而是來不及去做。

如今再聽〈西海情歌〉，我想起的不只是青藏高原的壯闊景色，更想起那位再也無法同行的好友。歌曲裡唱的是離別與思念，而我聽見的，還有人生的無常，以及那些曾經一起做過、卻來不及完成的夢。

當然，這首歌真的不好唱。尤其高音部分，既要渾厚又要有穿透力，每次唱到高處，我總忍不住笑著對老爺說：「歌詞裡寫的是『愛像風箏斷了線』，我是唱到快斷了氣！」

老爺聽了哈哈大笑。

笑聲沖淡了歌曲裡的悲傷，也讓我明白，人生就是如此，失去的人無法再回來，但留下來的人，仍然要帶著回憶，好好生活下去。

我知道，自己未必能把這首歌唱得多麼動人，但我還是會繼續練下去。因為每唱一次，我就像重新走過一次青藏高原，也重新想起那位曾與我相約同行的好友。

有些歌，唱的是別人的故事；有些歌，卻會在不知不覺中，唱成了自己的人生。

而〈西海情歌〉，對我而言，早已不只是一首歌，而是一段青春、一趟旅行、一份思念，也是一堂教會我珍惜當下的人生課。