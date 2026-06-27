郭美吟／【2026第六屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】冰浴過後的溫柔

在餐廳後廚工作的那幾年，Chef教我的第一件事不是調味，而是「定色」。

青菜燙過之後，要立刻丟進冰水裡。那一下冷得刺手，但能把顏色留住。沒有冰浴，再翠綠的蔬菜，很快就會暗掉。

那時我只是覺得麻煩。後來才明白，有些事也是這樣。

去年夏天，家裡慢慢變得不太一樣。

長輩開始忘事。一開始只是把鹽當成糖、忘了關瓦斯，出門回來卻說自己沒有出門。我們笑著提醒，以為只是年紀大了。直到有一天，他站在門口，看著我，遲疑了很久才喊出名字。那個瞬間，比任何診斷都清楚。

醫院的走廊很長，失智這兩個字沒有聲音，卻像慢慢褪色的牆面，一寸一寸往家裡蔓延。

真正難的不是病，而是接下來的生活。誰要多陪？要不要請看護？

家裡的氣氛變得緊繃。我們都很累，卻又不好意思說累。有人變急躁，有人選擇沉默。我有幾次差點和家人吵起來，為的是一件其實說不清對錯的小事。

那段時間，我常想到廚房裡那盆冰水。

不是因為它有什麼高深道理，而是因為它簡單。熱過了，就降一下溫。先別讓顏色壞掉。

有一次，長輩又重複問同樣問題。我本想糾正，話到嘴邊卻停住了。福至心靈似的，那刻我想起那盆冰水──不為了改變蔬菜的本質，而是讓它不要繼續變色。

我對他會意微笑，改成再回答一次，語氣放慢一點。不是因為我變得多有耐心，而是知道如果再加一點熱度，整個氣氛就會黯淡下去，直至全黑。那一次，我沒有糾正記憶，只是幫我們的關係降溫，讓顏色留住。

我開始學著在情緒升高時退一步。

有人抱怨時，先聽完；有人失控時，不急著講道理。有時只是替對方倒杯水，或換個話題。這些動作其實很像焯水後的冰浴，簡單、迅速，卻必要。先不急著解決問題，而是讓它別氧化得太快。「定色」不是廚房的技術，而是生活裡的一種節制：在最燙的時候，記得把彼此放進一點冷靜裡。

失智沒有變好。記憶還是在退潮，但我們慢慢找到新的節奏。

重複，就當成重新開始。

忘記，就當成今天第一次聽見。

有些晚上，我會陪著長輩坐在客廳。他忽然講起幾十年前的事，講得很清楚。我才知道，褪色不是一下子消失，而是有些顏色先褪，有些還留著。我們能做的，只是陪伴那些還亮著的部分，用力記得曾經的對方。

現在想想，愛不是什麼壯烈的行為。它比較像冰水那樣安靜。沒有掌聲，也沒有奇蹟，只是在快要失去光澤時，輕輕地把溫度降下來。

生活還是會磨損人。記憶會斑駁，情緒會起伏。但只要在最熱的時候，願意先冷靜一下，顏色就不至於完全消失。

那盆冰水，其實一直都在。

只是我們要記得伸手與縮手的拿捏。

●失智症的題材，從失智者到照顧者，因為充滿戲劇性，是很容易吸引人的題材，但是寫者甚多，要脫穎而出也不容易。這一篇把若干細節淡化，主力擺在冷處理一事，而用蔬菜冰浴來留住顏色為譬喻。對於老人家失智，以「重複就當成重新開始，忘記就當成今天第一次聽見」為應對，於是就有了諒解，有了關懷。 ──果子離