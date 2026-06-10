鍾愛萍／豆莢裡的時光

七歲的女兒手把手教弟弟剝毛豆。起初，弟弟張著嘴等她餵；女兒的手指像蝴蝶般翻飛，大口塞著豆子，偶爾才分給他一顆。弟弟等得心急，忍不住自己動手，卻把豆莢剝得七零八落，只得眼含淚光，低頭默默練習。

後來，他們並肩剝豆，桌上很快堆出滿滿兩碗。兒子吃得飛快，幾乎來不及細嚼；女兒卻偏愛慢慢品嘗。爸爸偶爾會在桌上發現幾顆被遺落的、綠瑩瑩的豆子，像女兒兩歲時留下的痕跡。

那時，女兒的小手還不怎麼靈巧，卻對世界滿是熱情，什麼都想伸手摸一把。一次，剛燙好的毛豆在桌上晾著，白煙裊裊，她便興奮地伸手去抓。溫熱的豆莢帶著水氣，細細的絨毛帶來濕癢觸感，她卻緊握不放。

先生剝開一條豆莢，三顆豆子擠在裡頭，嫩綠欲滴。他把其中一顆放進她掌心，輕聲說：「吃吧。」她塞進嘴裡，用稚嫩的牙齒慢慢嚼，眼睛彎成一彎月牙：「再要。」她含糊地說。

先生笑著遞給她一整根豆莢：「妳試試。」她笨拙地按壓，豆子就是不肯出來。先生輕輕扶著她的手──「啵」一聲，豆子彈了出來。她驚喜地把豆子一股腦塞進嘴裡。漸漸地，她學會自己來，一根接一根，直到碗底朝天。

女兒還會低頭翻找有沒有遺漏的，像獻寶般遞給她爸爸。

曾經，是大手牽小手；如今，只見兩雙翻飛的小手。時光就藏在一根根豆莢裡。