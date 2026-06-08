對一個中年低成就患者而言，在健身房一年制合約上以正楷寫下姓名那刻，是她近年自我感覺最好的一刻。

從不降溫的減肥課題

說來，這類自我砥礪的覺悟鮮少無來由地生發於心。起因通常是同儕壓力。

減肥是公司從不降溫的主題。自從最奮發向上的小主管在其社群下注五千，減重最多者全拿，小池裡就像放進了條鯰魚，連向來放縱的犬儒主義者也擺爛不得，生氣勃勃了起來。復健科醫師與骨科醫師說好似地連袂恐嚇，不把股四頭肌練起來，膝蓋還要繼續耗損。老闆更直接向廠商團購瘦瘦針，力邀同事們齊力對抗脂肪肝，每周一次，在無人知曉的空腹清晨往肚皮上一刺，嘩啦啦的銀子恰似春水向東流。

然而正面影響力向來有其極限。真正教她立斷的契機，終究還是愧疚。

本來只是意圖點一盤飯少的海南雞，誰想餐廳周日休息，旁邊印度餐廳香豔張狂的氣息乘隙往鼻腔深處一鑽，錨釘似地嵌上她的胃。雖說奶油咖哩雞只是基本，豈能因其基本就不配一份烤餅？三塊長逾二十公分、充滿韌性與嚼勁的烤餅，售價僅五十，讓人喜不自勝，沾滿醬汁就往嘴裡送。其實到這裡就飽了。偏偏飯後那碗杏仁豆腐，是出門前便諾許自己的假日甜品。等濃郁的白湯與Ｑ彈的豆腐全下肚，她的理智這才忽然都回來了。

眼見體內那頭餓獸已駕馭不住，她心一橫，參觀完健身房便對業務說：「我們簽約吧。」就像那些把持不住自己的渣男偷吃後即刻跪地求婚。愈是荒唐，愈是決絕。而那麼一紙合約啊，簡直成了關乎新生的隆重承諾。過往所有的罪都被原諒，所有的錯都來得及改正。

行事曆上終於有了項目

其實，一切的正向積極到此足矣。堪稱之為一天。

經驗老到的業務卻糊弄不得，目光犀利地連問兩次：「要不今天就來健身吧？」

禁不起挑釁，她立時返家，換上年初買的涼感瑜伽褲，徹底解開繩結，再以髖骨挑戰彈性布料的極限，運動鞋一套就往健身房走去。真要說，自我的提升豈有止境？與其呆坐腳踏車上聽背景音樂咚滋嗒滋，抑或貪看滿室與己何干的姣好身材，不如低頭淬鍊自己的內在。掛上耳道式耳機，App點開便是原文的《長日將盡》；精進英語聽力的同時，深化文學底蘊。只是，一投入老總管關於「真正的總管只存在於英國，在其他地方都只不過是男僕罷了」的細瑣辯證，心跳就從118滑向106。勉力增強坡度吧，又錯過老總管適才的低喃。

有氧減脂之餘，還得學人家增肌。只管將軀體置放一座座剛毅無情的機台上，對著示意圖依樣畫葫蘆，每十二下休息三十秒，來回三組。對著層疊的金屬配重反覆推送大石，罔顧肌肉顫抖嘶喊，誠心相信所有面板上發亮的部位，都將因這單調的重複而精實壯闊起來。

離開健身房時，早春的晚風將汗水濡濕的軀幹吹涼。

在那終年乏善可陳的行事曆上，她用紅筆寫下「健身！！」，並在心裡給自己打了一個勾。

多麼有成就的一天。