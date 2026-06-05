珍妮佛／你的孩子不是孩子

兩個長年在外地工作的兒子，每次難得回老家一趟，總會讓我歡喜讓我憂。

歡喜的當然是能夠見到久違了的孩子，憂的倒不是他們要打道回府時的離情依依，而是多愁善感的我總會在他們回去之後，因為「想太多」而萌生出淡淡的憂傷。

短暫的幾天相處下來，不論是生活作息、飲食偏好、視聽習慣，甚或價值觀，皆與兩老認知中的他們很不同了。我還發現自己說話時會格外小心翼翼，擔心一不小心說了什麼不中聽的話令兒子不開心。

我當然知道孩子是獨立的個體，長大成人又離家多年，絕對會有所改變，不再是昔日依賴父母的小毛頭，但仍不免因為感到彼此的交集愈來愈少而傷春悲秋起來。

「他們怎麼都跟以前不一樣了？」一面與老公分享我落寞的心情，一面用《你的孩子不是你的孩子》這部改編自小說的熱門台劇，來詮釋自己的感覺。

向來理性的老公淡定地對我說：「妳應該要拿掉『你的』這兩個字，要想成『你的孩子不是孩子』才對。」

啊，是啊，那兩個會黏著媽媽撒嬌的小男孩，現在都已經是年近三十的成年男子了，怎麼可能凡事都還跟我們同調呢？難不成我期待他們像從前那樣跟前跟後、搶著跟我報告在學校裡發生的大小事嗎？

聽君一席話釋懷不少，我這老媽也應該學習長大，坦然面對「你的孩子不是孩子」的現實。

見我不再深鎖眉頭，一副瞭然於胸並欣然「受教」的表情，老公大概覺得自己開導有成，可以適時輕鬆一下。他帶著一抹詭異的微笑，繼續說：「妳這樣對我說『你的孩子不是你的孩子』，會不會有點太超過了？」get到他這意有所指的冷笑話，我不僅被開示了，也被逗樂了！