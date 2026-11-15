容貌焦慮不再是枷鎖：摘下口罩重新找回自信

曾經，我討厭自己的容貌 ，每次坐在鏡子前，我的內心總會掀起一場無聲的戰爭。看著自己憔悴的面容、不完美的五官，我總是想：「如果我的眼睛能再大一點、如果我的鼻子能再小一點、如果我能再漂亮一點，我是不是就不用總是躲躲藏藏了？」

別人刺耳的評價、諷刺的三言兩語，對當時年幼的我而言，都像一柱柱寒冷的冰錐，狠狠插向我心中最柔軟的那塊角落。

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為了不再受傷，我在內心慢慢築起了高牆，而「口罩 」也順理成章地成為了我自認為最安全的避風港。面對冷嘲熱諷，我總是蜷縮在高牆後，小心翼翼地藏起自己的模樣……我以為這是保護自己最好的方法，卻沒想到，高牆擋住了冰錐、擋住了風雨，也擋住了光。陰影逐漸將我籠罩，自卑帶來的黑暗，也在不知不覺中吞噬著我的生活。

直到有一天，我看見網路上越來越多人出來發聲──他／她們告訴大家，也告訴全世界，美醜從來都沒有標準。那一刻，我才明白，我的價值，從來不會因為他人的三言兩語而改變，而真正的安全感從來不是靠躲藏換來的。

當我決定坦然接納 自己的那一刻，那場名為「容貌焦慮 」的無聲戰爭終於宣告結束，我也終於跨過了內心的高牆，摘下了戴許久的面具 。現在，那些曾經刺耳的評價對我而言，已經造不成任何影響……當年傷我很深的冰錐，早已被自信帶來的陽光融化成點點水滴，無聲地滴落在地面，再也起不了半點波瀾。

當微風拂過臉龐，我終於感受到了久違的自由，這一刻，我好想把這份自信偷偷藏進風裡，請風帶著暖意，將這份祝福送到曾經那個無助的自己身邊。

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